UGT Extremadura mantiene que ha actuó "de acuerdo a la ley" en los cursos de formación

En un comunicado, el sindicato incide en que la denuncia que hizo en su momento el Ejecutivo regional del PP "paralizó el proceso normal de justificación administrativa, al interponer una denuncia en Fiscalía"; y subraya que "desde ese momento" puso a disposición tanto de la Fiscalía como del Sexpe "toda la documentación necesaria para su total supervisión, documentación que está siendo analizada por el Juzgado competente".



En este sentido, UGT subraya que ha mostrado y seguirá mostrando "total y absoluta colaboración" judicial, e insiste en que espera que las actuaciones del Juzgado sobre la cuestión "sean lo más rápidas posibles, para no seguir poniendo en entredicho durante más tiempo la labor del sindicato en materia de formación".



De este modo, se pronuncia UGT tras la publicación aparecida este viernes en el Diario HOY, referente a los cursos de formación continua del año 2011, y que según dicho sindicato "no es una información nueva" y "por tanto no es noticia, dado que lo que se narra en la misma son las actuaciones judiciales emprendidas desde hace ya dos años".

Y, la organización sindical concluye que "no hay ninguna información nueva que pueda ser considerada como noticia relevante sobre este asunto".