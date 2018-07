CCOO aclara que "no hay nada nuevo" en el procedimiento de los cursos de formación

El sindicato CCOO de Extremadura aclara que "no hay nada nuevo" en el procedimiento judicial de los cursos de formación en la región, y espera que éste se resuelva "lo antes posible".



Así, incide en que, "a día de hoy, no existe ningún procedimiento judicial" dirigido contra la actual secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, "ni ningún otro miembro" de este sindicato, y espera que el procedimiento "avance de una vez por todas para confirmar que no hubo ninguna irregularidad y se terminen así las especulaciones y juicios paralelos".



En nota de prensa, subraya también que, "simplemente, en septiembre de 2016, se incoaron unas diligencias de investigación referidas únicamente a Creex, UGT y CCOO en las que, tras dos largos años, ni existe informe definitivo de la UCO, ni se han practicado ninguna otra diligencia de investigación, que haya podido avalar el menor indicio de irregularidad".



En esta línea, añade que "durante estos dos años se han producido reiteradas discrepancias de carácter procesal entre los Juzgados de Badajoz y Mérida para determinar cuál de ellos era competente, cuestiones completamente ajenas a CCOO, que finalmente han requerido de la intervención de la Sección nº 1 de la Audiencia Provincial de Badajoz, que recientemente en junio de 2018 ha acordado definitivamente competente al Juzgado de Instrucción nº 4 de Mérida, sin que dicho Juzgado a día de hoy ni haya recibido las actuaciones ni, por tanto, haya adoptado medida alguna sobre el proceso".



Sobre este respecto, añade que el "principal" y "mayor interesado" en que el procedimiento pueda "avanzar" y permita "confirmar la total ausencia de irregularidad alguna" es CCOO.



Así, señala que "durante estos dos largos años, lejos de advertirse indicio alguno de responsabilidad, lo único que se ha causado, sin justificación alguna a la luz de las diligencias instruidas, es un menoscabo de difícil reparación a la imagen y el honor, tanto de la organización como de sus propios integrantes, con aparición de noticias de prensa como la de hoy, de importante difusión sobre posibles irregularidades infundadas, que no pueden seguir tolerándose sine die sin una justificación mínimamente entendible".



De este modo se ha pronunciado CCOO Extremadura sobre una información publicada este viernes por el Diario HOY según la cual dos jueces investigan a 25 representantes de la patronal y los sindicatos extremeños por presuntos delitos de fraude y falsedad documental en la gestión de cursos de formación.