Monago lamenta "doble rasero" de Cs, con "mucha prisa" para adelanto electoral en España

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha apuntado el "doble rasero" que a su juicio tienen "algunos partidos" políticos, en alusión a Ciudadanos, que tienen "mucha prisa por pedir anticipo de elecciones" en España, y sin embargo, en Andalucía hay "una situación muy grave" por el caso de los ERES y "no tienen ninguna prisa en pedir este anticipo".



Para Monago, "avergüenza intelectualmente que tu pidas un adelanto en España y no lo pidas donde estás dando el apoyo, que es en Andalucía, donde "está en un banquillo el expresidente nacional del PSOE, Manuel Chaves", hay "2.000 millones de euros que se han hurtado en cursos de formación".



Ante esta situación, el presidente del PP de Extremadura ha considerado que "cuando hay dos varas de medir", el político "pierde la razón", ya que contempla "la situación de Andalucía de una manera distinta a lo que se puede contemplar a nivel nacional", ha dicho.



Sobre la moción de censura planteada por el PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy, ha considerado que Pedro Sánchez "tiene mucha prisa en querer ser presidente del Gobierno", tras lo que ha recordado que "normalmente, en democracia, se es presidente del Gobierno ganando las elecciones, no buscando trochas".



En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha añadido que no le "extraña" que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "aplauda" ya que él "también tenía mucha prisa" en alcanzar la presidencia del Ejecutivo regional, y por eso le "presentó una moción de censura".



Así, Monago ha señalado que para que salga adelante esta moción de censura, "la suma ya saben cómo da: al final o se va con los radicales nacionalistas, o no le va a salir la moción de censura", tras lo que ha alertado que "le va a costar la broma al país un montón de miles de millones de euros, sobre todo la imagen de incertidumbre que damos en la economía española".



Una situación que se está "viendo en las bolsas y los repuntes de primas de riesgo", ha señalado Monago, quien ha apuntado que la "aventura" planteada por Sánchez "al final lo que trata es de atrochar o de recortar la legislatura y de intentar sobreponerse de lo que dicen las encuestas para el PSOE".



Por ese motivo, ha defendido que "hay un test" que son las elecciones generales, en las que Pedro Sánchez "tiene que intentar ganarse la confianza del pueblo español, está en su perfecto derecho", tras lo que ha lamentado que "intentar esta aventuras sin tener los apoyos" a su juicio es "bastante poco razonable".