El Festival Internacional de Música "Ciudad Monumental de Cáceres" del 7 al 13 de julio

Después del éxito cosechado en 2017, año de su nacimiento, el Festival Internacional de Música "Ciudad Monumental de Cáceres" celebrará su segunda edición del 7 al 13 de julio, por lo que la capital cacereña tendrá un aliciente más para ser visitada este verano.

En concreto, del 9 al 13 de julio tendrán lugar conciertos previos de los estudiantes del certamen a partir de las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Para ello, el FIM´cc, organizado por la Asociación Cultural Agustín Orozco (ACAO), contará con un profesorado que se divide entre titulares y asistentes, para ofrecer “una mayor oferta” y poder dirigirse a todas las edades.

Además, de cara a esta temporada, el festival contará con las especialidades de violín, viola, violonchelo, piano, flauta, clarinete, música de cámara y orquesta.

A todo ello, hay que sumar las clases de la especialidad, así como otras actividades, como unos talleres de improvisación creativa con Cristo Barrios, profesor de clarinete, o unas conferencias médicas en las que se tratará sobre las patologías más comunes en los músicos o su prevención, a manos de la Doctora Guadalupe Sánchez, especialista en Medicina Física y Rehabilitación.

En definitiva, según afirma a Regiondigital.com el director del FIM´cc y violista, Juan Luis Orozco, será una semana “intensa” de master classes y conciertos diarios de profesores y alumnos que se llevarán a cabo “en el marco incomparable” de la ciudad de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad.

Todos los interesados en participar en este certamen, conocer el nombre de todos los profesionales que participan y saber de primera mano todos los detalles de las actividades ofertadas, pueden obtener toda la información en la web oficial del mismo: http://caceresmusicfestival.es/

CONCIERTOS PREVISTOS

Los conciertos tendrán lugar del 9 al 13 de julio. No obstante, el programa previsto puede sufrir cambios. Las entradas estarán de venta en taquilla y mediante el teléfono de contacto. El precio es de 9 euros el concierto, 35 euros el abono y 60 euros dos abonos.

- LUNES, 9 DE JULIO. 20:00 horas, Auditorio San Francisco. El concierto de apertura incluye algunas de las grandes obras maestras de la literatura de música de cámara. Comenzará con dos grandes piezas de la música de cámara con clarinete. Empezando por Poulenc, (Contemporáneo de Debussy), Sonata para Clarinete y Piano, y continuando con el inmortal quinteto para clarinete de Mozart. El clarinete era un instrumento relativamente nuevo en los días de Mozart, y éste lo trata con maestría y explora a un amplio rango o registro, expresando y destacando las 'voces medias'. Mozart hizo de este quinteto algo que ningún otro trabajo para esta combinación de instrumentos podría igualar, hasta quizás el l quinteto de Brahms, más de un siglo después. Brahms, como Mozart, descubrió el clarinete tarde en su vida y ambos expresan algunos de sus pensamientos más íntimos por medio de éste, con gran variedad de emociones, creando la música lírica más bella a través de este instrumento. La última pieza del programa es, por lo tanto, el segundo sexteto de cuerda para dos violines, dos violas y dos violonchelos de Johannes Brahms. Una de las mejores obras maestras del repertorio de música de cámara. Un sexteto no es la formación más común, pero sin embargo, el primer trabajo de música de cámara de Brahms fue este sexteto op.18.

MARTES, 10 DE JULIO. 20:00 horas, Auditorio San Francisco. El segundo concierto se titula "En Movimiento" La primera pieza será un movimiento de "Imágenes" de Debussy para piano, titulado "Movimiento". El tiempo es la materia prima de la música y lo que crea es Movimiento. Después del movimiento virtuoso e impresionista de Debussy, se escuchará el sexto cuarteto de cuerdas Op.18 de Beethoven en Si bemol mayor y el concierto número 6 de Branderburgo de J.S.Bach, para dos violas solistas. Ambas obras son optimistas, llenas de vigor y alegría. En la segunda mitad, divergimos del "clásico" en dos piezas en estilos populares: Nikolai Kapustin, trío para flauta, violonchelo y piano op.86, un "jazzy" energético y de ritmo exigente. Y terminaremos el concierto con el legendario e innovador artista argentino Astor Piazzola y su Gran Tango para violín y piano, originalmente escrito para el gran chelista Mstislav Rostropovich. Tanto el Jazz como el Tango nacieron como música urbana de clase baja en barrios pobres, bares y burdeles.

- MIÉRCOLES, 11 DE JULIO. 20:00 horas, Auditorio San Francisco. El tercer concierto, titulado "Imágenes" gira en torno a Debussy. Comenzaremos con Reflections on Water de sus ¨Images" (de donde viene el título del día). Continuando con algo de su obra para viento, "Syrinx" para flauta sola, y continuando con su Rapsodia para clarinete y piano. Y terminaremos esta parte del concierto con un ramillete de pequeñas joyas francesas; arreglos de violín y piano del Claro de Luna de Debussy, Berceuse de Fauré,y la Habanera de Ravel.. Después de la pausa oiremos una obra maestra épica, el primer cuarteto de piano de Gabriel Fauré.

- JUEVES, 12 DE JULIO. 20:00 horas, Auditorio San Francisco. "Pintando Música" es el título del siguiente concierto. Este concierto será una experiencia audiovisual. Primero escucharemos a Janne Thomsen, reconocida solista internacional con su flauta bajo, un instrumento inusual y muy especial en la familia de los instrumentos de viento. La pieza ¨Colour-power, Like Bloody Hell¨ (el poder del color, como el sangriendo infierno) de Kasten Fundal, será estrenada en España por primera vez en nuestra ciudad. La película de Anne Holst Moulvad presenta pinturas de Jens Sondergaard. La segunda pieza será una selección de obras maestras de Modest Mussorsky, de "Pictures in Exhibition", y proyectaremos pinturas inspiradas en la música. Después del descanso proyectaremos la película "Pantalla Rasgada". Dirigida en 2016 por Gerardo Gormezao (Alcoy, Alicante), que sigue el recorrido reativo de Marcelo Grande, pintor español vinculado al arte, la ópera, el teatro y el cine. Yuval Gotlibovich ha compuesto la música para esta película. Primero escucharemos una suite en directo de la misma película, interpretada por el propio intérprete y algunos profesores del Festival, y después se llevará a cabo la proyección de la película. Este será el estreno de la película en Cáceres.

- VIERNES, 13 DE JULIO. 20:00 horas, Auditorio San Francisco. Último concierto, "A Night at the Cinema". Como el año pasado, se llevará a cabo con la Orquesta del Festival, recién bautizada como "Orquesta Ciudad Monumental de Cáceres (OCMC)", y dirigida por el joven cacereño y director de orquesta Miguel Calderón. Nuestros estudiantes, que provienen de muchos países (de hecho, el 70% provienen del extranjero, de países como Finlandia, Japón, Israel, Grecia, Suiza, Italia, etc) trabajarán durante toda la semana como una orquesta de cuerdas como parte de su actividad pedagógica. El título de este concierto es "una noche en el cine" y el concierto está dedicado a los compositores de cine y la música del séptimo arte.

CURSOS DE INTERPRETACIÓN, DEL 7 AL 13 DE JULIO:

Las actividades pedagógicas y clases varían según algunos instrumentos (violonchelo y flauta). Los interesados deben dirigirse a la web del certamen y entrar en "Especialidades" para ver el plan de su especialidad antes de formalizar la matrícula. Se establecen dos modalidades: alumnos activos, y alumnos oyentes. Dentro de los alumnos activos se establecen tres modalidades: A, B y C.

- MODALIDAD A: destinado a alumnos de todos los niveles: desde Enseñanzas Elementales hasta alumnos superiores de máster y profesionales. Cuatro clases individuales de cincuenta minutos, dos colectivas de su instrumento con el profesor titular, orquesta de cuerda, y el resto de actividades. (para participar como activo en las clases de improvisación se aplica un suplemento de 30€ en la matrícula).

- MODALIDAD B: cuatro clases individuales de 50 minutos, dos clases con el profesor titular, y dos con el profesor asistente, si lo hubiera en su especialidad (en el caso de violonchelo y flauta serán dos y tres clases individuales con el profesor titular respectivamente), y dos clases colectivas con el profesor titular, Orquesta de cuerda, y el resto de actividades.

- MODALIDAD C: cuatro clases individuales de 50 minutos con el profesor asistente, y dos colectivas con el titular, orquesta de cuerda, y el resto de actividades (no aplicable para violonchelo y flauta).

OTRAS ACTIVIDADES:

- Orquesta: la orquesta estará compuesta por todos los alumnos de cuerda, y por los profesores que deseen participar, así como por los vientos que requiera el programa. Serán cinco ensayos de 90 minutos, y un concierto que se dará el viernes 13 como clausura del festival. Las clases de orquesta serán impartidas por el director de orquesta Miguel Calderón. Las partituras serán enviadas con anterioridad al inicio del curso vía mail.

Además, la orquesta participará en el concierto de clausura el viernes 13, donde acompañará a algunos profesores titulares de solista. A pesar del carácter marcadamente pedagógico de la orquesta, la dirección se reserva el derecho a cancelar la participación en ésta del estudiante al que se considere no estar preparado para formar parte de ella.

- Conciertos de estudiantes: De lunes 9 a viernes 13 de julio, a las 19:00 horas, antes de los conciertos de profesores. El alumno deberá indicar en la inscripción si desea participar en los conciertos de estudiantes del festival. El profesorado decidirá en el transcurso del curso si procederá, dando prioridad a los alumnos más aventajados. Los seleccionados dispondrán de pianista acompañante, de cuyo gasto se encargará la dirección del festival. El alumno interesado deberá enviar adjuntas las partes de piano junto a la matrícula.

- Taller "viviendo el ritmo": impartido por el profesor de violonchelo, Jonathan Gotlibovich, está dirigido a todos los estudiantes, tendrá una duración de 90 minutos y se tratarán ejercicios prácticos sobre ritmo, la articulación y la dirección interpretativa.

- Talleres de improvisación: impartidos por el profesor de clarinete, Cristo Barrios. Serán ocho sesiones de 50 minutos dirigidas a todos los estudiantes. Para más información ir al apartado "Curso de Improvisación Creativa"

- Talleres teórico-prácticos "prevención de las patologías del músico": impartidos por la Dra. Guadalupe Sánchez, médico especialista en medicina física y rehabilitación. Se hará un recorrido general sobre las patologías más frecuentes del músico y de como poder evitarlas. Dirigido a todos los alumnos.

CURSO IMPROVISACIÓN CREATIVA DEL, 9 AL 12 DE JULIO

Profesor: Cristo Barrios. Alumnado: Instrumentistas de cualquier especialidad y cantantes. Serán ocho sesiones de 50 minutos, dos por día del 9 al 12 de julio.

OBJETIVOS: Reflexionar sobre el papel del intérprete en el proceso creativo musical; Identificar y experimentar el recorrido creativo de un intérprete de música clásica; Descubrir y desarrollar las capacidades creativas de cada alumno/-a; Incorporar la actividad creativa a las rutinas de trabajo del alumnado.

CONTENIDOS: Apreciación y puesta en valor del trabajo creativo necesario en cualquier proceso interpretativo musical; Distinción entre la toma de decisiones creativas y la toma de decisiones técnicas y musicales para su posterior incorporación al trabajo interpretativo; Reconocimiento auditivo de estados emocionales determinados en un medio sonoro (escucha profunda); Detección, experimentación y control del impulso creativo como herramienta que facilite el acceso al contenido emocional, tanto de la obra como del propio intérprete; Desarrollo de un tipo de expresión creativa eficaz que permita la comunicación con el público, partiendo de estados emocionales reales controlados por el intérprete.

METODOLOGÍA: La Improvisación libre será la herramienta principal empleada para alcanzar los objetivos del curso y para asimilar sus contenidos; Una selección de lieder de contenido emocional claro será utilizada como primera aplicación real de los contenidos del curso; El repertorio de cada alumno será objeto de la segunda aplicación real de los contenidos del curso.

ACAO

Cabe recordar que la Asociación Cultural Agustín Orozco (ACAO) nace en 2016 a manos de Juan Luis Orozco como homenaje a su abuelo con el fin de promover la cultura en su ciudad natal, Cáceres. Antes de ser creada en marzo de 2016, su presidente funda el Primer Curso Internacional de Música "Ciudad Monumental de Cáceres", invitando a solistas internacionales a impartir masterclasses atrayendo así a alumnos de toda España y Europa. Tras el éxito de esta primera edición, Juan Luis Orozco y Guadalupe Sánchez, su pareja, ven que esto sólo podía ser el principio de algo mucho más grande, sumergiéndose, desde ACAO, en un ambicioso proyecto: el I Festival Internacional de Música "Ciudad Monumental de Cáceres", invitando a un número mayor de profesores, y organizando una serie de conciertos que se darán de forma paralela a las masterclasses durante toda una semana. Además del Festival, la asociación estudia otros proyectos de carácter solidario.