Extremadura defenderá que el "principio de solidaridad" esté en la financiación autonómica

Así, lo ha indicado, tras mantener una reunión en sede parlamentaria con el PSOE, PP, Podemos y Cs, con los que ha abordado el informe del Comité de Evaluación de Valoración de los distintos aspectos estructurales del sistema de financiación autonómica, del que ha dicho que contiene "demasiadas cuestiones abiertas" y otras que se orientan para que se debatan en el CPFF con las que Extremadura no está de acuerdo y presentará alegaciones.



Según la Vicepresidenta, "no nos parece que hablar de sistema de financiación autonómica se haga sin dejar muy claro que estamos hablando de la financiación de los servicios que las administraciones, en este caso autonómica, prestamos a los ciudadanos. Por lo tanto, hay un principio que tiene que estar siempre presente y que sin embargo no aparece en el documento, que es el principio de solidaridad".



Por su parte, los grupos parlamentarios han coincidido en que el nuevo modelo de financiación autonómica debe tener en cuenta determinadas particularidades de la región como su dispersión geográfica o el envejecimiento de la población, entre otros factores.



