PSOE de Extremadura defiende que la moción de censura "de la decencia"

El PSOE de Extremadura ha defendido la presentación, la pasada semana, de una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, una iniciativa "de la decencia" con el objetivo de "recuperar la dignidad y la vergüenza" en este país.

Así, el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha invitado al resto de partidos políticos a apoyar esta moción de censura, y muy especialmente a Ciudadanos, que "va a tener gran parte de la llave de que esta moción de censura pueda prosperar".



Concretamente, González ha considerado que Ciudadanos tiene dos alternativas, como es por un lado "apoyar esta moción de censura para que haya una regeneración política en este país", y por otro lado, no apoyarla esta iniciativa, con lo que estaría "apoyando a un partido que ha sido acusado y sentenciado por corrupción".



Debido a ésto, el portavoz socialista ha considerado "paradójico" que Ciudadanos "vino a regenerar la vida política en este país", y en el caso de que no apoye la moción de censura, "sea el que sostenga a un partido político, el PP, que es el más corrupto de toda la historia de la democracia", ha dicho.



Juan Antonio González ha señalado que en la sentencia del caso Gürtel conocida el pasado jueves, "por primera vez en la historia de la democracia, un partido, en este caso el PP, ha sido condenado por corrupción".



Ante esta sentencia, el PSOE pidió "desde el minuto uno" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dimitiera y convocara elecciones anticipadas, tras lo que ha lamentado que en el PP "no solamente no dimitieron ni convocaran elecciones, sino que se han dedicado en los últimos días a echarles las culpas de todo a los demás".



Por este motivo, el PSOE ha presentado una moción de censura debido a que "el partido que ahora mismo está en el Gobierno, no puede moralmente ni estar ni un segundo más al frente del Gobierno de España" pues, está "acusado y condenado por corrupción" por lo que "es necesario que el presidente del Gobierno se vaya cuanto antes".



Para González, "es necesario que se convoquen elecciones" para lo cual "hay un instrumento constitucionalmente aceptado, que es la moción de censura", que el PSOE ha presentado "por decencia" ante los millones de trabajadores que "se levantan bien temprano en este país y pagan sus impuestos para tener servicios de calidad", y "no para tener a un partido que está el Gobierno que tiene una caja llena de dinero negra en su sede central", ha dicho.



Por tanto, ha reiterado que se trate de la moción de censura "de la decencia" frente a un presidente de Gobierno que, según recoge la sentencia del caso Gürtel, "resulta que ni tan siquiera ha dicho la verdad en sede judicial".



Ante esta situación, el portavoz socialista ha animado a los partidos que están en oposición a que "durante estos días dialoguen y lleguen a un acuerdo", fundamentalmente "para que se convoquen unas elecciones anticipadas para que los ciudadanos puedan decidir".