Vara: Los partidos que rechacen la moción de censura "tendrán que responder"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este viernes que el PSOE ha "hecho lo que tenía que hacer" con la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha señalado que los partidos que voten en contra "tendrán que responder de que las cosas sigan igual".



En declaraciones a los medios de comunicación, el dirigente socialista extremeño que considerado que el PSOE ha "entendido que era el momento de hacerlo, y el partido ha dado un paso al frente", en el que están "todos arropando y apoyando" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.



"Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, ahora los demás que tomen sus decisiones", ha señalado Fernández Vara, quien ha considerado respecto a los partidos que han anunciado su rechazo a esta moción de censura que "será su responsabilidad", y "tendrán que responder de que las cosas sigan igual", ha dicho.



Fernández Vara ha relatado que las generaciones de sus hijos "no entienden vivir en un país en el que todos los días entran ministros en la cárcel o que hay presidentes autonómicos que se descubre que tienen cuentas corrientes en el extranjero, que están forrados" pues, se trata de una situación que "no es comprensible" y, defendiendo que "haya gente que pueda no entenderlo es necesario".



En la localidad pacense de Usagre, junto con el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha considerado que "hay gente que puede no entender" la decisión tomada este viernes por el PSOE de presentar una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy y, "lo importante aquí es que ni un minuto más podemos vivir en un país en el que todos los días la política entra y sale de la cárcel".

Fernández Vara ha añadido que "quiero vivir en un país en el que la igualdad y la justicia sean una máxima, y por tanto siempre estaré defendiendo que eso sea una realidad", reafirmando que "los políticos somos prescindibles, pero la política no".

Para el líder PSOE extremeño, la política "la necesita mucha gente", ya que ha considerado que este viernes "hay millones de personas en este país que hoy están abriendo los ojos a una nueva esperanza", ya que "es posible que cambien cosas".

Fernández Vara ha lamentado que "hay un grupo que piensa que nada puede cambiar, que todo tiene que seguir igual", algo que "no es verdad", algo de lo que en Extremadura existe un "clarísimo ejemplo", cuando "unos gobernaban y cerraban las urgencias rurales, y otros llegamos y las abrimos", ha dicho.

Por este motivo, el dirigente socialista extremeño ha señalado que "hay mucha gente que tiene ilusión por que puedan ser las cosas de manera diferente", por lo que ha reafirmado que "la esperanza es posible", ya que "España no está condenada a vivir toda la vida con un gobierno del PP".

También, ha apostado porque "las cosas pueden ser de otra manera, deben cambiar y las tenemos que cambiar", matizando que "en mitad de todo lo que hay, siempre es al final el viejo PSOE el que se encuentra en el sitio adecuado para poder cambiar las cosas".

Por todo ello, el también presidente de la Junta de Extremadura ha aseverado que en la actualidad se vive "un momento clave" en España, ante el que el PSOE es "un partido capaz de despertar la ilusión en la gente", por lo cual este partido "tiene que estar arriesgando, que no es fácil".

Fernández Vara ha señalado que "lo más cómodo" para el PSOE ahora "hubiera sido no hacer nada, haber esperado a que se cocieran en su propia salsa, que la situación del país se siguiera deteriorando" pero, "no hubiera sido lo mejor para este país".

Y, ha concluido que, "para España ahora lo mejor es un cambio", reconociendo estar convencido de que "lo va a haber, porque va a salir" pues, este cambio "es una necesidad que mucha gente tiene".