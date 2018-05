Vergeles "tranquilo" tras anunciar el PP que llevará a Fiscalía el concurso de ambulancias

Ep.



El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, se ha mostrado "tranquilo" ante el anuncio del PP de Extremadura de trasladar a la Fiscalía las conclusiones de la Comisión de Investigación creada en la Asamblea sobre el concurso del transporte sanitario terrestre, y se ha mostrado "convencido" de que el traspaso entre empresas fue "correcto y en todo momento sujeto a la legislación vigente".



Así lo ha señalado Vergeles en respuesta a los periodistas en Badajoz tras el anuncio realizado este jueves por la portavoz parlamentaria del PP, Cristina Teniente, que llevará los "indicios" detectados de una posible alteración de precios y un presunto "trato de favor" en las inspecciones técnicas de las ambulancias.



"Están en su derecho de llevarlo donde crean oportuno", ha dicho Vergeles sobre la decisión del PP, sobre la que ha asegurado que no mantuvo "contactos previos con la empresa (Ambulancias Tenorio) hasta que no se adjudicó el concurso", al tiempo que ha añadido que no ha habido "ninguna irregularidad en cuanto a la autorización de los servicios, ni el desarrollo del pliego".