Presidentes de la Asamblea comparten sus experiencias en el cargo

Ep.

Los presidentes de la Asamblea de Extremadura Teresa Rejas (IU), Federico Suárez (PSOE), Fernando Manzano (PP) y Blanca Martín (PSOE) han compartido sus experiencias en el cargo y han incidido en la importancia de trabajar por los ciudadanos.



Los presidentes vivos del legislativo regional desde 1983 han participado este miércoles en el transcurso de una mesa de experiencias celebrada este miércoles y enmarcada en los actos con motivo del 35 aniversario de la constitución de la institución.



Así, en su turno de intervención, iniciado por Teresa Rejas, ésta, que fue presidenta durante dos años producto de un pacto, ha dicho que la suya fue una de las legislaturas "más conflictivas", ya que el PSOE perdió por primer vez la mayoría absoluta en las elecciones de 1995.



Rejas ha dicho que antes de esa fecha no había en la política la cultura de pacto y enseguida salió a la palestra la 'teoría de la pinza', ha dicho, además de que le tocó encarnar la "pared de ping pong", ya que algunos miembros del PSOE entendieron que se le había "usurpado" un lugar.



De esta manera, ha insistido en que ella solo defendía el papel de la Asamblea, además de insistir en que quería que el parlamento regional fuera ágil y que la institución no es un lugar al que los diputados vengan solo a cobrar la dieta sino que en él trabajan por el bienestar del ciudadano.



De igual forma, Teresa Rejas ha abogado por hacer llegar a la ciudadanía las leyes que se aprueban en la Asamblea y que son importantes para ellos.



Por su parte, Federico Suárez, presidente entre 2003 y 2007, ha querido rendir un tributo a los parlamentarios que siguen en política, a los que ha dicho que cuanto más tiempo estén mejor será para los ciudadanos.



Suárez también ha recalcado que a los 26 años fue el primer secretario de la Mesa, en 1983, además de recordar que durante su presidencia se planteó la reforma del reglamento de la Asamblea, aunque finalmente no pudo ser aprobado, algo que ha considerado su "gran frustración".



En esta línea, ha apuntado que tras leer el Reglamento del parlamento en la II República vio que era muy avanzado, a lo que ha añadido que, a veces, los problemas de la sociedad están muy alejados de los asuntos que se tratan en los parlamentos, un aspecto en el que tiene mucha culpa, ha dicho, los reglamentos de los legislativos.



También ha sostenido Suárez que es muy importante que los ciudadanos confíen en los políticos.



Por otro lado, Fernando Manzano, presidente de la Asamblea entre 2011 y 2015, ha reconocido que ser presidente del parlamento regional es un alto honor, al tiempo que ha tenido un mensaje de recuerdo para los tres presidentes de la Asamblea fallecidos Antonio Vázquez, Manuel Veiga y Juan Ramón Ferreira.



En su intervención, Manzano ha realizado un recorrido por los 35 años de la Asamblea desde su constitución, recordando que la actual sede de la Asamblea era un hospital donde vieron la luz muchos extremeños, por lo que ha considerado paradójico que las paredes que vieron nacer a ciudadanos han visto nacer a leyes que regulan la convivencia de la región.



También ha incidido en que la Asamblea se ha convertido en estas más de tres décadas en un punto de encuentro de actos de diversa índole, en donde el aspecto cultural ha destacado sobre otros, además de mostrar su satisfacción por el importante y rico patrimonio artístico adquirido o donado desde su constitución.



Finalmente, el 'popular' ha tenido un mensaje de agradecimiento para el personal de la cámara, además de valorar la incorporación de la mujer a la vida política, que ha sido "progresiva y muy importante", al pasar de tres parlamentarias en 1983 a las 28 de la legislatura actual.



En último lugar, la actual presidenta, Blanca Martín, también se ha referido a la reforma del reglamento de la cámara en la que se está trabajando y con la que, entre otros muchos aspectos, se quiere conseguir separar la figura de letrado mayor de la secretaría general.



También Martín ha indicado que pensaba que su legislatura iba a ser más difícil que lo que en realidad ha sido al tener presencia en la cámara cuatro grupos (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos).



También ha destacado la importancia del papel de las mujeres y ha abogado por propiciar el conocimiento de la institución por parte de los ciudadanos.



Además, Blanca Martín ha resaltado que estar viviendo la presidencia con el antecesor en la Mesa, en este caso con Fernando Manzano, es algo positivo.