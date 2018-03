Más de 150 jinetes participan el Lunes de Pascua en las carreras de caballos de Arroyo

EP



La localidad cacereña de Arroyo de la Luz contará el próximo Lunes de Pascua, día 2 de abril, con unos 350 participantes en su tradicional fiesta del 'Día de la Luz'. Concretamente, habrá un total de cinco carrozas con 200 participantes y unos 151 jinetes y amazonas, en un evento que espera congregar hasta unas 15.000 personas de público asistente.



Se trata de la fiesta mayor de este municipio que data desde hace 789 años, cuando en abril de 1229 los musulmanes luchaban con los arroyanos en la dehesa y, según cuenta la leyenda, apareció un haz de luz que favoreció la victoria cristiana, la cual fue anunciada por un jinete a todo trote por la calle Corredera.



La fiesta está declarada de Interés Turístico Regional (1997), en la que los jinetes ofrecen un espectáculo único bajando a gran velocidad por la calle La Corredera, en un recorrido de unos 900 metros. Las carreras comenzarán a las 12,00 horas con la participación de los jinetes y sus caballos que bajan de dos en dos.



Aunque las previsiones meteorológicas prevén lluvia las carreras no se suspenden pero las condiciones empeoran si hay mucha agua en el recinto. También se ha habilitado una pantalla para que las personas que no quieran entrar en el recinto de la carrera puedan seguirla. Además, también se retransmitirá en directo por Internet a través de una página web.



Los detalles de este evento los ha dado a conocer este martes en una rueda de prensa celebrada en Cáceres la alcaldesa del municipio, Isabel Molano; el teniente de alcalde, Pedro Solana; el concejal de Festejos, Juan Salomón, y Daniel Parra que es la voz que narra las carreras y advierte de la posición de los caballos como medida de seguridad.



La alcaldesa ha señalado que este es un evento "muy importante", en el que empiezan a trabajar desde principios de año y que no está exento de ciertos riesgo tanto para los jinetes como para el público que se congrega a ver las carreras. Por ello, la fiesta contará con unos 200 efectivos en materia de sanidad, seguridad y voluntarios para que no haya ningún incidente.



Así, además de llevar a cabo una campaña "potente" a través de redes sociales para que la gente sea consciente de dónde está y cómo debe actuar, se instalarán carteles en castellano e inglés para informar de las normas de seguridad de esta fiesta.



También, Molano ha resaltado que la fiesta tiene un reglamento de participación que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), para que todo el que lo desee pueda ver cómo funciona este festejo.



OTRAS ACTIVIDADES



En cuanto a la programación del evento, desde la semana pasada hasta el 2 de abril se han planificado una veintena de actividades culturales y lúdicas para todos los públicos en estos días que el pueblo puede llegar a tener unas 15.000 personas.



El teniente de alcalde Pedro Solano ha indicado que el programa de festejos es homogéneo para que todo el mundo pueda tener una cabida. Los actos han comenzado con unas jornadas culturales dedicadas al caballo y este miércoles, día 28, habrá una convivencia de baloncesto. Hay también programadas carreras de galgos, torneos de petancas, gigantes y cabezudos y títeres para los más pequeños, el jueves y el viernes.



Ya el sábado, día 31, el artista Jesús Custodio ha diseñado un festival de flamenco que se podrá ver en el Cine Teatro de la localidad arroyana. Si el tiempo lo permite, habrá una orquesta y una disco móvil durante toda la noche y el domingo, día 1, volverá la Feria Tradicional de Artesanía, que cumple su novena edición, con más de 50 artesanos que mostrarán sus productos de cerámica y otras disciplinas que se trabajan en la localidad.



Ese mismo día habrá un musical sobre Michael Jackson en dos sesiones, a las 17,00 y a las 20,00 horas para dar paso al día grande de las fiestas, el Lunes de Pascua en el que volverán las afamadas carreras de caballos. El lunes día 2 comenzará con una concentración de caballos en la Plaza de la Constitución y a las 10,30 horas habrá una procesión hasta la ermita de Nuestra Señora de la Luz, en honor al día de la patrona.