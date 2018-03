Los alojamientos rurales se sitúan en el 90 % de ocupación en Semana Santa en Extremadura

EP



Los alojamientos rurales en Extremadura se sitúan en el 90 por ciento de ocupación en Semana Santa, lo que sitúa a la región como la segunda comunidad con mayor indicador, según Toprural.



En concreto, las comunidades autónomas que lideran el ránking de ocupación son Navarra, con un 96 por ciento, Extremadura, con un 90 por ciento, y La Rioja, con un 87 por ciento. A su vez, se sitúa a la cola Madrid, que sólo llega al 59 por ciento de ocupación.



A su vez, el buscador Toprural registra una ocupación para el puente a nivel nacional de cerca del 78 por ciento en régimen completo, tres puntos porcentuales menos que en las vacaciones de 2017.



Por su parte, los alojamientos rurales rondan, de cara a Semana Santa, una ocupación en torno al 70 por ciento en España, aunque en aquellos destinos de nieve y esquí, la ocupación ha llegado ser completa, según ha afirmado el presidente de la Asociación de Profesionales del Turismo Rural (Autural), Francisco Parra, en declaraciones a Europa Press.



Los alojamientos completos son los más demandados, y suben ligeramente la media, ya que su ocupación está entre el 75 y el 80 por ciento. Sin embargo, según los datos de Autural, la bajada se da en los alojamientos que se alquilan por habitaciones, donde la ocupación se espera que sea sobre el 70 por ciento.



A su vez, el buscador Toprural registra una ocupación para el puente de cerca del 78 por ciento en régimen completo, tres puntos porcentuales menos que en las vacaciones de 2017. Las comunidades autónomas que lideran el ranking de ocupación son Navarra, con un 96 por ciento, Extremadura, con un 90 por ciento, y La Rioja, con un 87 por ciento. Se queda a la cola Madrid, que solo llega al 59% de ocupación.



Por su parte, otro de los buscadores del sector, Escapada Rural, solo estima una ocupación del 66 por ciento, nueve puntos porcentuales menos que en las mismas fechas del año pasado, aunque todavía se espera un "repunte en las reservas de última hora". A la cabeza del ranking se sitúa Navarra, con un 88 por ciento, La Rioja, con un 80 por ciento, y Extremadura, con un 76 por ciento. Los últimos puestos se los llevan Madrid, Galicia y Baleares, con un 50, un 46 y un 39 por ciento, respectivamente.



LA CAUSA DE LA BAJADA, EL MAL TIEMPO.



"Está habiendo mucha inestabilidad por las previsiones meteorológicas", ha subrayado Parra, que también ha adelantado que se han llegado a dar algunos casos de "cancelaciones" por la "climatología incierta".



El mal tiempo es la principal causa de esta bajada en las reservas en todos los análisis. Toprural incluso apunta a que las lluvias han provocado que "por primera vez desde 2014" no se ha registrado crecimiento con respecto al año anterior.



A pesar de esto, Parra sostiene que "las perspectivas son buenas" ya que hay ciertos alojamientos, como aquellos situados en zonas de esquí que "han llegado al 100% de ocupación". Ha insistido en que "el que busca nieve, encontrará nieve".



Junto a los viajeros de nieve, los datos de Autural muestran que el perfil de viajeros que buscan espacios naturales sigue siendo uno de los más numerosos. No obstante, en estas fechas cobra fuerza el perfil de turista que viaja buscando las tradiciones, especialmente las religiosas.



LOS CAMPINGS, MEJOR EN LAS COSTAS.



La ocupación de los cámping está alineada con el resto de los alojamientos rurales, en torno al 70 por ciento, según los datos de la Federación Española de Empresarios de Cámping (FEEC).



No obstante, mientras que en otro tipo de alojamientos los turistas se suelen decantar por destinos de nieve, en los cámping los destinos favoritos son costeros. Según la FEEC, esta polarización se debe a que los viajeros quieren huir todo lo que puedan de la "incertidumbre meteorológica".



Andalucía, Barcelona y Murcia rondarán una ocupación cercana al 80 por ciento. El resto de comunidades se moverá entre el 65 y el 70 por ciento, con los bungalow funcionando especialmente bien y llegando al 90 por ciento de ocupación.



La estancia más habitual es la Semana Santa al completo, desde el jueves 29 al lunes 2. En ese periodo se concentra el 60 por ciento de las reservas de cámping. Las reservas entre el martes 27 y el domingo 1 solo representan un 25 por ciento y dejan a los turistas que optan por las vacaciones más largas, desde el sábado 24 al domingo 1, en clara minoría, con un 15 por ciento del total.



El gasto medio diario por familia ronda los 80 euros en los cámping y el 70 por ciento de los clientes seguirán siendo residentes de España. En línea con los años anteriores.