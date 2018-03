Vara subraya lo rural como "seña de identidad" de Extremadura

CEDILLO (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado la impronta que tiene el mundo de lo rural en la construcción de la "seña de identidad" de la comunidad y ha destacado el atractivo de la región para atraer nuevos proyectos de inversión generadores de empleo.



Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en la localidad cacereña de Cedillo, donde ha realizado una visita institucional al municipio y sus alrededores, como la presa y el embarcadero del Barco del Tajo Internacional.



El jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que uno de los principales retos que tiene España como país es hacer frente a la despoblación y ha valorado el papel de las diputaciones provinciales como instituciones que no solo prestan servicios esenciales en pueblos pequeños, sino que también contribuyen a financiarlos.



Fernández Vara ha reflexionado sobre la manera de vivir que se tiene en los pequeños municipios, en los que "la palabra convivencia adquiere otro significado" y ha señalado que aporta elementos y valores que "no son cuantificables económicamente porque no tienen precio", según ha informado la Junta en nota de prensa.



EMPLEO



El presidente de la Junta de Extremadura ha subrayado también que es necesario crear empleos de calidad para que los jóvenes puedan desarrollar en la región su proyecto de vida y ha asegurado que, aunque en los últimos tres años se han creado nuevos puestos de trabajo, es necesario recuperar todos aquellos que se perdieron durante los años de crisis económica.



En este sentido, ha explicado que es preciso facilitar la tramitación para que nuevos proyectos puedan instalarse en Extremadura, al tiempo que ha afirmado que el buen grado de conservación de los recursos medioambientales de la comunidad tiene que ser compatible con que haya empresas y servicios que ofrezcan empleo de la mano de sectores como el turismo.



Asimismo, ha aseverado que la industria más potente ahora tiene que ver con todo lo relacionado con el ocio y el turismo, a la vez que ha asegurado que Extremadura tiene elementos como el agua, tierra, sol, paz social y estabilidad política que la convierten en un lugar atractivo para la implantación de nuevos proyectos generadores de empleo.



También ha indicado que es clave seguir colaborando con el país vecino porque la cooperación es beneficiosa tanto para España como para Portugal y, por ende, para Extremadura, por lo que ha apostado por mejorar los flujos con el país luso.



Fernández Vara ha subrayado la calidad del turismo que se oferta desde el Tajo Internacional en todo lo relativo al avistamiento de aves o la observación del cielo.



SERVICIOS ESENCIALES



El jefe del Ejecutivo autonómico ha manifestado además que es necesario seguir apostando por una sanidad y una educación "de calidad" y ha considerado que es a través de esta última como se logrará cambiar el futuro, a la vez que ha recordado el salto que ha experimentado en este sentido Extremadura desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía.



En esta línea, ha abogado por hacer un esfuerzo aún mayor en el ámbito de la dependencia y ha mostrado su apoyo al colectivo de personas mayores que se está manifestado por unas pensiones dignas.



CAMBIO CLIMÁTICO



Por otra parte, Fernández Vara ha afirmado que las consecuencias del cambio climático son ya evidentes y ha recordado la estrategia que se ha impulsado desde el Ejecutivo autonómico basada en la apuesta por la economía verde y circular.



El presidente de la Junta de Extremadura ha aseverado que el progreso no significa cambiar todo y ha asegurado que mantener determinadas costumbres y tradiciones ayuda a que "éste sea más hermoso".



Así, ha concluido que es preciso seguir trabajando como hasta ahora en todo lo relativo a mantener una estrecha relación con el territorio y la ruralidad al tiempo que se prestan unos servicios adecuados a la ciudadanía.