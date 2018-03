Más de 13 millones para proyectos de cooperación internacional

MÉRIDA, 26 (EUROPA PRESS)



La Junta de Extremadura ha aprobado cuatro convocatorias de ayudas para desarrollar acciones en materia de cooperación internacional por un valor superior a los 13 millones de euros.



Así, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por parte de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) a proyectos para acciones humanitarias que se lleven a cabo entre este año y el próximo.



A dichas ayudas, la Junta destina 1.105.000 euros, un 15 por ciento más que el importe destinado en 2017, según ha informado la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



De la misma manera, estas ayudas tienen como objeto financiar acciones humanitarias en las dimensiones preventiva, respuestas ante desastres (emergencias), acciones de rehabilitación y reconstrucción post desastre (post emergencias).



También se financiarán con estas subvenciones las cuotas y contribuciones, de naturaleza excepcional, a favor de organismos nacionales e internacionales para hacer frente a situaciones de crisis.



Pueden tener acceso a las subvenciones las ONGD y otras entidades privadas sin ánimo de lucro residentes en la UE, las administraciones públicas y las entidades privadas sin ánimo de lucro de los países socios y los organismos internacionales sin ánimo de lucro, la Administración General del Estado, las universidades, así como las entidades dependientes o vinculadas de la Junta de Extremadura con personalidad jurídica propia y presupuesto diferenciado.



Para poder tener acceso a la subvención, en el momento de la presentación de la solicitud los proyectos deberán cumplir requisitos como que la duración máxima de ejecución sea de 12 meses y que la cantidad de la ayuda solicitada a la Aexcid no exceda de los 200.000 euros.



La segunda línea de ayudas aprobadas aborda los proyectos de Educación para el Desarrollo para financiar iniciativas cuya finalidad sea la generación en la ciudadanía extremeña de una "conciencia crítica" sobre la realidad mundial.



Esta convocatoria, por concurrencia competitiva, está dotada con un presupuesto de 1.557.632 euros, 700.000 euros más que la convocatoria anterior.



Podrán solicitar estas ayudas las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y otras entidades privadas sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea.



PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO



Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se convocan las subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en 2018, por el procedimiento de concurrencia competitiva, con una dotación económica de 7.398.752 euros, es decir 3 millones más que la anterior convocatoria.



Podrán solicitar estas ayudas las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y otras entidades privadas sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea.



Además, según este decreto, podrán tener la condición de entidad beneficiaria las agrupaciones de ONGD sin personalidad jurídica, las administraciones públicas de los países socios y las entidades privadas sin ánimo de lucro de éstos.



Los proyectos deberán presentarse en idioma castellano y utilizar como moneda el euro, además de contener la indicación de las fechas previstas de inicio y fin de la ejecución, sin que, en ningún caso, la duración máxima prevista pueda ser superior a 24 meses. La fecha de inicio deberá estar comprendida, en todo caso, dentro del año correspondiente a la convocatoria.



El importe de la subvención solicitada a la AEXCID, en función de la duración del proyecto, no podrá exceder de los 250.000 euros, para proyectos de un año, y los 425.000 euros para el caso de proyectos que duren entre 18 y 24 meses.



En el caso de que sean agrupaciones de varias organizaciones, el importe máximo de la ayuda solicitada no podrá ser superior a los 260.000 euros, para proyectos de 12 meses, y de 435.000 euros para proyectos que se desarrollen entre 18 y 24 meses.



Finalmente, el cuatro decreto de ayudas aprobado por el Consejo de Gobierno convocan ayudas a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través de convocatoria abierta, para 2018, con un presupuesto de 3.284.415,88 euros.



Así, podrán tener acceso a las subvenciones las ONG y otras entidades privadas sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, las agrupaciones de ONGD, las administraciones públicas de los países socios y las entidades privadas sin ánimo de lucro de éstos, así como los organismos internacionales sin ánimo de lucro, la Administración General del Estado, las universidades y las entidades dependientes o vinculadas de la Junta de Extremadura con personalidad jurídica propia y presupuesto diferenciado



Estas ayudas tienen como objeto la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en los ámbitos de la formación, la sensibilización y la promoción del desarrollo humano, social y económico y de investigación que puedan vincularse a las iniciativas previstas en el Plan Anual de Cooperación Extremeña.



El importe de la subvención solicitada a la Aexcid para estas actividades no podrá exceder de los 250.000 euros para proyectos de un año, y de 425.000 euros para proyectos cuya duración prevista oscile entre los 18 y los 24 meses.



En el caso de que sean agrupaciones de varias organizaciones, el importe máximo de la ayuda solicitada no podrá ser superior a los 260.000 euros, para proyectos de 12 meses, y de 435.000 euros para proyectos que se desarrollen entre 18 y 24 meses.



PLAN ANUAL DE LA COOPERACIÓN EXTREMEÑA



Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Anual de la Cooperación Extremeña para 2018 según las directrices fijadas en el Plan General 2018-2021 en el que se establecen las líneas fundamentales del nuevo marco de referencia de la política de ciudadanía global y cooperación al desarrollo extremeña.



El Plan Anual de la Cooperación Extremeña para 2018 es el primero del periodo de transición marcado por el Plan General 2018-2021, lo que significa que es el primero en el que se emplea la nueva metodología de planificación propuesta en dicho Plan General y que se basa en los Ámbitos Estratégicos como espacios de realidad y de diálogo a partir de los cuales establecer las orientaciones y prioridades de la política en cada periodo anual de planificación.



Cabe destacar que el Plan Anual 2018 fija dos objetivos concretos para este año, ambos de carácter operativo, que, por un lado es activar el proceso de desarrollo de los Ámbitos Estratégicos y de las modificaciones instrumentales en la política pública de Ciudadanía Global y Cooperación para el Desarrollo de Extremadura, y por otro impulsar el proceso transformación normativa e institucional de acuerdo con la política pública de Ciudadanía Global y Cooperación para el Desarrollo de Extremadura.