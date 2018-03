El PP reclama que la Junta deje de "enredar" con las clases de Religión

El secretario general del PP extremeño, Fernando Manzano, ha pedido a la Junta que "se dedique a gestionar lo mejor que pueda" la comunidad y que "no se dedique a enredar" sobre el asunto de las clases de Religión Católica en la región, un tema en el que "nadie ve un problema" y con el que el Ejecutivo autonómico ha recibido la pasada semana su "quinta bofetada" judicial.



Tras advertir además de que "viene de camino la sexta (bofetada)" para la Junta en esta cuestión, ha subrayado que "hay cosas que son evidentes" como que en la región los alumnos de enseñanza Primaria y los padres de los mismos "eligen en un 90 por ciento que sus hijos tengan clase de religión católica en las aulas", así como "el 70 por ciento en Secundaria".



Ante dicha "evidencia" de reclamación de impartición de clases de Religión Católica en Extremadura, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha lamentado que la Junta esté intentando, ha dicho, "potenciar" la Religión Islámica al mismo tiempo que "devaluar" la Religión Católica, tras lo cual ha apuntado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "dijo en el Parlamento extremeño que quien quiera religión católica se la pague".



"En cambio, (Vara) quiere darle de forma gratuita absoluta la religión islámica a todos los alumnos de Extremadura", ha lamentado Manzano, quien ha considerado que "esto es una contradicción" porque "esta misma semana es capaz de decir eso que ha dicho en el Parlamento (extremeño)" y de darse "puñetazos en el pecho alrededor de un paso de Semana Santa en su Olivenza natal".



Al respecto, ha subrayado que las cuestiones judiciales sobre este asunto sufridas por parte de la Junta "son las consecuencias que tiene los vaivenes del 'digo digo y luego digo diego seguidamente" por parte del socialista Guillermo Fernández Vara, a quien ha pedido que "se ponga manos a la obra, se dedique a gestionar lo mejor que pueda y no se dedique a enredar en lo que no tiene enredo, en lo que nadie ve un problema, que es las clases de Religión Católica en las aulas tanto de enseñanza Primaria como Enseñanza Secundaria" en la región.



LEY DE OCIO FAMILIAR



Por otra parte, preguntado sobre la ley para atraer parques de ocio a la región promovida por la Junta, el 'popular' ha recordado que su partido ha pedido a la Administración autonómica "seguridad jurídica" en este tema para que "no pase" lo ocurrido en otros proyectos anteriores como el de Isla Marina Valdecañas, por ejemplo, que "luego ha sido tumbado por algún tribunal de justicia".



"Lo que queremos es seguridad jurídica y luego además de seguridad jurídica seriedad en la inversión, en los inversores", ha insistido Manzano, quien ha exigido que se vele por que "aquí nadie venga tampoco a tomarnos el pelo a los extremeños", sino que cualquier proyecto que se ofrezca contenga una inversión "seria, que se pueda llevar a cabo y que venga bien de cara al futuro" a la región.



Finalmente, ha subrayado que "por lo menos" en el PP estará "vigilantes" para que se den "al menos esas garantías, primero seguridad jurídica y luego seriedad en la inversión que pueda venir aquí".