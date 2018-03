Olga Alamán: “Cuando se pierde el sentido del humor te vuelves en alguien que detestas”

Después de hacer varias series en Canal Nou como protagonista o trabajar en series como Gran Hotel o Amar en tiempos revueltos, vuelves a Valencia para trabajar en la comedia gastronómica del año ¿Cómo te llegó la oportunidad de participar en “Paella Today”?

Cesar Sabater, el director, me llamó hace más o menos dos años para decirme que me leyera el guión y ofrecerme el papel de Lola. Lo leí, me gustó y le dije que sí, claro. No me lo confirmó hasta, según recuerdo, dos meses antes de empezar a rodar. Obviamente, me puse super contenta ¡Me apetecía mucho probar mi vis cómica y más en cine!

Lola tu personaje, es toda una fuerza de la naturaleza... Cuéntame más sobre tu personaje en “Paella Today”

Pues Lola es una mujer que no lleva demasiado bien que la controlen. Es inteligente , libre, espontánea y no le van demasiado los convencionalismos. Lo que más ansia es que su padre la deje tranquila y poder disfrutar de su relación con Pepe y Vicent. Llega de nuevas a Valencia después de estar muchos años viviendo fuera y contacta con Pep, con el objetivo de entablar amistades del pasado y vivir la ciudad desde las noches locas, alejándose del “socarrat” que es su padre, un hombre preocupado y controlador.

¿Cómo fue el proceso interpretativo para construir a Lola?

Pues olvidarme de mi parte más recatada, seguir mis impulsos y mi instinto, en lugar de dejarme llevar por la parte más racional… un poco como en la frase de los Javis “Lo hacemos y ya vemos”.

Eso es lo que hace todo el rato ella, aunque claro, este tema como modo de vivir también puede generar conflictos porque no todo el mundo tiene porque estar en el mismo momento vital que tú... y hasta aquí puedo leer porque hay que ir al cine.

Con la que está cayendo... ¿Crees que el humor es necesario para reírnos de nuestros tópicos o de nosotros mismos, tal y como hace “Paella Today!?

Por supuesto, creo que el humor debería estar en todos nosotros. Cuando se pierde el sentido del humor te vuelves en alguien que detestas.

Una cosa que mucha gente no sabe es lo duros que pueden llegar a ser los rodajes. Cuéntame como es ambientar el verano valenciano en pleno mes de octubre.

Pues nos llovió una semana y tuvimos también rodaje nocturno en terraza, hacia un poco de frio, pero, como dices, es valencia en octubre… no es Siberia, te pones una “rebequita”, como dicen las madres, entre toma y toma y ya está.

Fallas, pirotecnia, arrocito rico y un grupo de amigos. Pinta todo muy bien pero ¿Por qué no podemos perdernos “Paella Today!”?

¡Porque sale Chimo Bayo de actor! Aunque sólo sea por eso deberíais verla, jaja. Ya en serio, es una película para mi generación , la generación de mis padres y la de los chavales de 20 años.

Además de Paella Today, sabemos que eres un alma inquieta... ¿en qué está trabajando ahora la actriz Olga Alamán?

Pues estuve rodando hace poco una peli que se llama “Tornar a casa” de Roberto Bueso, Ahora esperando contestaciones de casting ¡La dura vida de la actriz! Además, estoy con un dossier de un documental y moviendo un corto un poquito más largo de lo habitual intentando cosneguir financiación ¡Gajes del oficio!

Además de actriz, eres directora. ¿Qué te animó a pasarte al otro lado de la cámara?

Siempre me ha gustado mucho trabajar en equipo, algo que ya había visto delante de las cámaras como actriz, pero siempre he tenido más inquietudes que la interpretación. Cuando me vine a vivir a Madrid para estudiar Comunicación Audiovisual en la Carlos III, me picó aun mas el gusanillo y rodé mi primer corto. Me encanto la experiencia y desde entonces ha sido un no parar de escribir e intentar rodar mis proyectos más personales.

Por último, ¿Para cuándo tendremos nuevo corto de Olga Alamán? ¿Me adelantas algo?

Pues Espero rodar pronto mi nuevo corto “LOVF”. Estoy esperando las contestaciones de financiación y estoy como loca ya por empezar a rodar. Si se ofrece algún productor, lo hablamos, claro.