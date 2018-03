Fanter Film Festival Cáceres proyectará 10 películas con los Gremlins como protagonistas

El Festival de Cine de Terror y Fantástico Fanter Film Festival de Cáceres, que organiza el portal de cine abandomoviez.net, celebra su octava edición los días 13, 14 y 15 de abril, con la proyección de diez películas del género fantástico y de terror y con los Gremlins como protagonistas para abrir boca a tres días de cine.



Este clásico será el encargado de inaugurar las proyecciones, el viernes día 13, que tendrán lugar en el Gran Teatro de Cáceres, y que se prolongarán hasta el domingo, día 15, con un fin de semana cargado de películas y cortometrajes, en el que los cacereños tendrán la oportunidad de volver a ver a los Gremlins en la gran pantalla.



Como cabeza de cartel del festival cacereño se presenta la aún por estrenar Framed, una propuesta de terror española que ha dirigido Marc Martínez Jordán. Le acompaña en el cartel A 47 Metros, uno de los títulos de tiburones más destacado de los últimos años. El punto oriental vendrá de la mano de Museum, la adaptación del manga de Ryosuke Tomoe con un terrible asesino que usa una máscara de rana.



El toque serio de este año viene de la mano de En realidad, nunca estuviste aquí, la ganadora del mejor actor (Joaquin Phoenix) y guión en el Festival de Cannes. Además, podrá verse la lovecraftiana El Vacío (The Void) y el filme de ciencia ficción Siete hermanas.



No podía faltar la película en versión original, inédita hasta la fecha en España, que correrá a cargo de la disparatada Mom and Dad, con un desatado Nicolas Cage. Abre el festival el clásico de este año, Gremlins, y lo cierra Errementari: El Herrero y el Diablo, la ópera prima de Paul Urkijo que viene apadrinada por Álex de la Iglesia. La sesión infantil correrá a cargo de Salvando el reino de Oz.



Los bonos para disfrutar de todas las películas ya están a la venta por 7 euros las 10 películas o a 12 euros si se adquiere una camiseta conmemorativa del certamen. El precio incluye palomitas y agua en todas las sesiones.



Así, acompañando a las películas también se podrán ver cortometrajes que participan en un concurso en la sección oficial y cuyos finalistas se proyectan antes de los largometrajes. El 2016, se recibieron unos 3.000 trabajos. Los ganadores recibirán un premio de 1.000 euros.