El PP insta a la Junta a corregir los "errores" de la convocatoria de oposiciones docentes

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha exigido a la Consejería de Educación y Empleo que corrija "con carácter urgente" los "errores" que contiene la resolución para la convocatoria de oposiciones a los cuerpos docentes de enseñanza en el ámbito de la Comunidad Autónoma, con la finalidad de ofrecer las "máximas garantías jurídicas" a los aspirantes.



La portavoz de Educación del PP en la Asamblea, Pilar Pérez, ha afirmado que "no es razonable ni serio" que un proceso de oposiciones docentes arranque con "errores e inconcreciones" que "generan incertidumbre" en los profesionales docentes que ultiman ya la documentación para inscribirse en el proceso de oposiciones.



De este modo, Pérez ha instado a la consejería a que concrete el apartado referido a los supuestos prácticos entre los que deben elegir los opositores, y el procedimiento a seguir en el caso de la programación didáctica.



Cabe recordar que se había decidido que la parte práctica constaría de cuatro supuestos para todas las especialidades. Para el PP, esta corrección "no sólo es imprescindible para que los docentes sepan a qué atenerse, sino también para cumplir lo acordado con los sindicatos en la Mesa Sectorial".



La portavoz 'popular' ha pedido a la consejera que "esté atenta a las sucesivas fases", porque durante esta legislatura "ya ha dado muestras" de "improvisaciones y conductas erráticas que no son de recibo" a la hora de afrontar procesos selectivos.



Asimismo, el Grupo Popular ha mostrado su "satisfacción" por esta oferta de empleo público "impulsada por el Gobierno de la nación" con el objetivo de "reducir las elevadas tasas de interinidad que persisten" en España.

Por tanto, y dadas las expectativas que depositan en este procedimiento los opositores, espera que la Junta de Extremadura "esté a la altura de las circunstancias y sea capaz de gestionar el proceso garantizando un desarrollo del mismo en condiciones de calidad, transparencia y total seguridad jurídica".