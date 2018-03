Podemos: "Como padre no quiero ver a Extremadura convertida en paraíso fiscal"

Ep

El secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, ha mostrado su oposición a la Propuesta de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio porque considera que supone colocar una "alfombra roja" para instalarse en la región a casinos con ventajas fiscales y sin límites de horarios comerciales.



"Como joven y como padre no quiero ver convertida a Extremadura en un paraíso fiscal", ha sentenciado Jaén sobre la propuesta de ley presentada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y registrada por el Grupo Socialista en la Asamblea.



"Queréis poner casinos en Extremadura", ha espetado Jaén al portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, durante su participación en una tertulia política este pasado viernes en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press.



"El Eurovegas que no se hizo en Madrid", ha concretado Jaén, quien asimismo ha señalado que "todos sabemos lo que está vinculado a los casinos", pero que no quiso verbalizar porque considera que es "hasta grosero".



Y, ha concluido que "no es una ley de ocio familiar, es una ley de juegos y de casinos, sin horarios, sin convenios, sin pagar impuestos...", que "pone una alfombra roja a alguien que ni siquiera está explicando qué quiere hacer".