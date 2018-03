PSOE pedirá en la Asamblea al Gobierno ayudas por daños en el campo

El Grupo Socialista ha registrado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento en la que reclama al Gobierno de España ayudas y medidas por los daños causados en el sector agrícola por el temporal registrado en este mes de marzo en el norte de Cáceres.



Según los socialistas, el aumento de caudales ha "obligado" a la Confederación Hidrográfica del Tajo a "desembalsar agua", lo que, unido a la "suciedad en los cauces", ha generado "daños en las tierras de cultivo".



Para el PSOE, estas condiciones meteorológicas "excepcionales" han provocado "daños" y reclaman "compensaciones" al Estado en forma de ayudas por situaciones de emergencia, subvenciones para infraestructuras, líneas de préstamos de mediación, beneficios fiscales, eliminación de peonadas para acceder al subsidio por desempleo, incremento de fondos del Aepsa, "garantizar" los pagos de la PAC o el apoyo al sistema de seguros agrarios, entre otras medidas.



En esa propuesta, señalan que el agua desembalsada por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en estos días ha hecho crecer los caudales en cauces que "no" tenían limpieza "suficiente", lo que ha provocado que el agua se haya llevado tierra "fértil" dejando el suelo "desnudo" y "sin posibilidad de ser cultivado, ha dañado zonas de riego, semilleros de diversas especies y plantaciones, como es el caso del cultivo del espárrago".



REALES DECRETOS LEY



Para el PSOE, se trata de una situación "en la que las condiciones meteorológicas excepcionales han provocado daños cuya compensación ha sido reconocida en casos anteriores mediante Reales Decretos Ley del Estado".



Por ese motivo, el PSOE reclama al Gobierno de España una serie de medidas para "paliar" los daños del temporal en los cultivos del norte de Cáceres. Entre ellas, está la de que las zonas afectadas por el temporal sean declaradas de emergencia o de naturaleza catastrófica y se proceda, mediante "indemnizaciones" a restablecer los bienes afectados.



Asimismo, piden que se reconozca a los afectados el derecho a percibir ayudas por el Real Decreto que regula las subvenciones en determinadas situaciones de emergencia.



Según los socialistas, esas ayudas irían destinadas a "paliar daños" en infraestructuras en las explotaciones agrarias, en infraestructuras rurales de uso general y en otras de carácter público.



También se reclaman ayudas por daños en producciones agrícolas para explotaciones en las que el periodo de suscripción de seguros agrarios ni hubiese finalizado antes del temporal, en las que, teniendo pólizas, "no" estuvieran garantizadas y en explotaciones "no" amparadas por el actual sistema de seguros combinados.



PRÉSTAMOS



De igual modo, el PSOE pide al Gobierno una línea de préstamos de mediación o líneas de subvenciones estatales para facilitar el acceso a la financiación para paliar los daños en las explotaciones afectadas y el reconocimiento de beneficios fiscales aplicables a bienes y empresas por los daños que puedan afectar a la agroindustria de la zona.



En la propuesta de pronunciamiento se exige un Plan Extraordinario de medidas en el ámbito laboral y social en beneficio de empresas y trabajadores afectados con ayudas destinadas a los ayuntamientos.



En ese sentido, se reclama la eliminación de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o Renta Agraria, el incremento de fondos del Aepsa, el reconocimiento por el Fondo de Garantía Salarial de las indemnizaciones que deban pagarse por "despidos colectivos" que haya que realizar, o adoptar medidas para que los pagos de las ayudas PAC "no" se vean afectados por la imposibilidad de comercializar la cosecha a causa de los daños del temporal.



Por último, en la iniciativa se pide que se adopten medidas y obras para restaurar los cauces que han sufrido desbordamientos, en "especial" en el río Tiétar.



Además, que se continúe con el "apoyo al fomento" de la contratación de seguros agrarios e "intensificar" el proceso de diálogo en el seno de la Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) entre el Gobierno y Agroseguros para "mejorar" las condiciones y cobertura en explotaciones de cereza, "perfeccionar" el sistema de valoración de daños, "agilizar" el pago de indemnizaciones y "avanzar" en el modelo de seguro de renta integral para explotaciones.