La Junta lamenta el aumento de fallecidos en accidentes de tráfico

Así, lo ha señalado el consejero, José Luis Navarro, durante su comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Popular en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura, en la que ha informado de que las víctimas mortales en accidente de tráfico han pasado de las 55 en 2016 a las 57 en 2017.



Respecto a este dato, Navarro ha puntualizado que el mismo es provisional y recoge las víctimas producidas a las 24 horas del siniestro, a falta de disponer de los definitivos resaltando que, en el análisis de la siniestralidad, interviene muchos aspectos como el conductor, la legislación, el vehículo o la vía, factores "importantísimos" que influyen en los datos, ha dicho.



En ese sentido, Navarro ha asegurado que en Extremadura, con aumentos en víctimas en 2016 y 2017, se está dando una tendencia creciente que es paralela al aumento que se está dando también a nivel nacional, con causas de los accidentes muy similares tanto a nivel regional como nacional.



Respecto a la red de carreteras autonómicas, el cambio de tendencia se ha producido en 2017, ha dicho Navarro, donde por primera vez desde 2010 el numero de accidentes con víctimas ha aumentado un 7,4 por ciento, mientras que el número de accidentes con fallecidos ha subido solo uno.



CAUSAS DE LOS ACCIDENTES



En su intervención, el consejero ha explicado que el análisis de las causas de los siniestros de tráfico no deja notables diferencias entre las que se registran en España y las que se registran en Extremadura.



Así, a nivel nacional, los principales factores que han contribuido en los accidentes con víctimas son la conducción distraída, velocidad inadecuada, cansancio o sueño y el consumo de alcohol y de drogas.



Por su parte, y a nivel regional, ha dicho Navarro, que han podido contribuir el incremento sostenido de la movilidad y el aumento del parque de vehículos, además del incremento de la antigüedad media, y, por causas, han sido las colisiones frontales, las distracciones, la velocidad inadecuada, no respetar prioridad de paso y el cansancio y el sueño.



RECUPERACIÓN DE RECURSOS



De la misma manera, el consejero José Luis Navarro se ha mostrado convencido de que se podrían evitar accidentes de tráfico y sus consecuentes víctimas si se recuperaran los recursos y medios con los que se contaban antes de la crisis.



Además, Navarro ha recalcado que, entre las medidas que están bajo la competencia regional, en los últimos presupuestos la partida de conservación de carreteras ha aumentado un 11,5 por ciento.



"Los siniestros en la carretera no son fruto de ningún fatalismo sino de un conjunto muy amplio de factores que ni la sociedad española ni extremeña podemos dejar de afrontar. Es necesario que decididamente recuperemos el rumbo perdido, por los datos que le di antes de la evolución histórica, ya hemos demostrado que es posible", ha dicho



OPINIÓN DE LOS GRUPOS



Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Víctor del Moral ha lamentado el "importante repunte" de la siniestralidad vial registrado el pasado año 2017.



Así, en 2017, ha dicho, se han registrado un total de 348 accidentes con víctimas en las carreteras de titularidad regional, un 37 por ciento más y, en esta línea, ha lamentado que la política de seguridad vial de la Junta es "prácticamente inexistente".



Además, el parlamentario 'popular' también ha criticado que las inversiones en actuaciones derivadas de los programas de seguridad vial de los últimos ejercicios han sido "extremadamente bajas", lo que ha supuesto que no se hayan implementado medidas de seguridad "eficaces y necesarias", en su opinión, en las carreteras de la región.



De la misma manera, Del Moral ha afeado el "conformismo" y que el consejero no haya hecho en su intervención "ninguna autocrítica", además de lamentar que no se haya hecho nada en relación al anunciado I Plan Extremeño de Seguridad Vial.



En el turno de Podemos, el diputado Eugenio Romero ha considerado que la comparecencia del consejero se debería haber planteado de otra forma, ya que faltan datos, lo que, en su opinión, deja las intervenciones a la "arbitrariedad" y al "y tú más".



Asimismo, ha criticado el "claro déficit" que existe, ha dicho, en las carreteras de la región, tanto en las que son de competencia autonómica, como nacional y provincial, al tiempo que ha abogado por realizar un estudio sobre las mismas para que su estado no sea utilizado en función de su titularidad.



Además, ha criticado que el actual gobierno regional se ha caracterizado por bajar el presupuesto de la consejería competente en materia de infraestructuras y lo que se presupuesta no se ejecuta o se ejecuta "poco".



Así, ha abogado por no usar la "bandera del tren digno", cuyas inversiones corresponden en gran parte al gobierno nacional, ha dicho, y que, por contra, se preste también atención al estado de las carreteras de la región que vertebran el territorio y unen a las personas.



Finalmente, el diputado del PSOE Francisco Macías ha aseverado que la seguridad vial es competencia exclusiva del Estado, aunque los gobiernos autonómicos tienen que colaborar en su prestación.



De esta forma, ha reiterado que en 2016 se rompe la tendencia a la baja de víctimas mortales, además de criticar que el Ejecutivo nacional es el gobierno "más relajado de la historia de la democracia", un gobierno al que no le ha preocupado la seguridad vial, ha dicho.



De la misma manera, Macías ha asegurado que, en la región, las carreteras de titularidad autonómica se han caracterizado por un descenso continuado de accidentes, además de considerar que el aumento de accidentes se podría contrarrestar con más medios y recursos.