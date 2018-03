Vara afirma que se prevé inversión privada por valor de 10.000 millones "de aquí a 2022"

Ep/Rd

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha clausurado la Asamblea Anual de Socios de la Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios (AJE) de Extremadura donde ha asegurado que la región tiene "muchas opciones de futuro", porque hay "previsiones de inversión privada de aquí a 2022 del entorno de los 10.000 millones de euros".

Según Vara, "creo que el escenario para Extremadura no va a estar mal en un futuro próximo, en los próximos años", toda vez que ha incidido en que "tenemos previsiones de inversión privada de aquí a 2022 del entorno de los 10.000 millones de euros, cosa que era impensable aquí en esta región".

Durante su intervención en la clausura de la citada asamblea, ha resaltado que tienen "entre manos" proyectos que "están obligando" al Ejecutivo autonómico "a hacer leyes" porque "no" hay legislación "para dar cobertura a algunos de los proyectos grandes" que están entrando, por lo que ha aseverado que se va a "hacer modificaciones legislativas".

Pero, ha matizado que "con lo cual soy pesimista en algunas cosas, me preocupan mucho las leyes que nos estamos dando, me preocupa mucho que queramos luchar contra la corrupción no imprimiendo en la sociedad valores éticos... y que lo queramos resolver sólo con leyes que marquen cortapisas, cortapisas y más cortapisas pero, por otro lado, tengo que reconoceros que veo a Extremadura con muchas opciones de futuro",.

Junto con ello, Fernández Vara ha considerado necesario dimensionar el tamaño de las empresas para poder fortalecer el tejido productivo de la región.

El jefe del Ejecutivo extremeño ha afirmado que “para que las pequeñas empresas, los emprendedores y los autónomos sigan siendo la clave de la economía deben estar acompañados de grandes empresas, que son más intensivas en mano de obra.”

En este sentido, ha apuntado que se pueden recuperar los empleos perdidos en los últimos años y llegar a cifras de desempleo en torno al 10 o al 12%, objetivo que se conseguirá también con la subida del PIB regional.

Asímismo, Fernández Vara ha mostrado su convencimiento de que las mejoras en las infraestructuras también son una pieza fundamental para el desarrollo empresarial de Extremadura y que nuestros productos puedan salir al exterior y competir en igualdad de condiciones.

También, ha asegurado que próximamente se aprobará la nueva Ley de Impacto Burocrático, una ley “en la que se ha trabajado y se sigue trabajando mucho”.

En otro orden de cosas, el presidente de la Junta de Extremadura ha dicho que tiene el “sueño” de ver a tres mujeres al frente de tres instituciones de la región como son la Junta de Extremadura, la Universidad y la Confederación Regional de Empresarios, al tiempo que ha manifestado que “no cree en la cuotas”, pero que estas “son necesarias hasta que se logre la igualdad real”.