UGT y CCOO piden el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Los sindicatos UGT y CCOO de Extremadura han exigido el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para combatir así los accidentes que se producen en el ámbito del desempeño del trabajo.



La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, y el secretario de Organización de CCOO, Francisco Rodríguez, han realizado esta reclamación tras participar, junto a diputados extremeños y miembros de la Junta, en un minuto de silencio en la puerta de la Asamblea en recuerdo del trabajador fallecido este miércoles en accidente in itinere.



Ambos responsables sindicales han mostrado su "más sentido pésame" por el fallecimiento de este joven de 23 años, cuyo vehículo se salió de la vía entre las localidades pacenses de Aceuchal y Villafranca de los Barros.



"Lo único que nos queda a nosotros es seguir exigiendo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se cumpla, que las medidas de seguridad se cumplan", ha aseverado en declaraciones a los medios Patrocinio Sánchez.



Así, también ha invitado a los trabajadores a que se nieguen a realizar trabajos que no reúnan las medidas de prevención y las condiciones de seguridad adecuadas y a los empresarios a que "no obliguen" al trabajador a desempeñar su trabajo "sin las mínimas condiciones de seguridad".



Por su parte, el secretario de Organización de CCOO Extremadura, Francisco Rodríguez, ha abogado por analizar las causas de los diferentes accidentes laborales que se producen en Extremadura, ya que para un problema laboral puede haber una solución laboral, pero para los fallecimientos "no hay retorno", ha dicho.



De la misma manera, Rodríguez ha lamentado que se vea la muerte en el trabajo como una "situación cotidiana" y, en este punto, ha llamado la atención sobre que determinados trabajadores, sobre todo del sector de los servicios o el reparto, vayan "volados" por su situación laboral, e incluso "saltándose ciertas normas de tráfico".



"A veces son excesos en el celo que le tienen que poner al trabajo para llegar a su punto de destino por obligación el que también nos lleva a estas consecuencias", ha indicado.



ACCIDENTE LABORAL EN ALMENDRALEJO



Asimismo, tanto Patrocinio Sánchez como Francisco Rodríguez se han referido también a que este pasado miércoles un trabajador en Almendralejo (Badajoz) sufrió un accidente laboral en el que resultó herido con politraumatismos al desprenderse una pared y caerle encima.



Respecto a este siniestro, Sánchez ha indicado que se está a la espera del informe definitivo y saber si estaba trabajando por cuenta ajena o propia, al tiempo que ha dicho que no entiende cómo este pasado miércoles, con las condiciones climatológicas de la región, alguien pudiera estar trabajando en la calle.



También Rodríguez, sobre el trabajador herido en Almendralejo, se ha preguntado si este pasado miércoles era el día para estar desempeñando un trabajo en el sector de la construcción a la intemperie.