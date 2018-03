Monago apela al "diálogo" entre administraciones para afrontar los "problemas" del arroz

Ep



El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha apelado a la "necesidad de diálogo" entre las distintas administraciones con competencia agraria, entre ellas la Junta, para afrontar los "problemas" con los que cuenta en la actualidad el cultivo del arroz, un sector "muy importante" para Extremadura.



"Todo lo que sea buscar soluciones a la problemática del arroz, a las importaciones de terceros países, a todo lo que sea promover el consumo de arroz, a todo lo que sea promover el etiquetado comunitario, creo que será bueno", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a un congreso internacional sobre el arroz que se celebra en Don Benito (Badajoz).



De este modo, y tras incidir en que "tiene problemas el arroz, sin duda ninguna", ha considerado "importante" que la comunidad autónoma "también ejerza su competencia en materia agraria", y que como ejemplo ponga en marcha una iniciativa parlamentaria aprobada, según ha recordado, el pasado verano en la Asamblea de Extremadura "por unanimidad de todos los grupos", encaminada a "resolver los problemas" del citado cultivo "de la mano" del ministerio, de los productores y de las empresas comercializadoras.



En esta línea, ha aseverado que "son muchos los problemas que se están abriendo en este cultivo", como "problemas con los reglamentos comunitarios con los fitosanitarios" y otros "problemas que están derivados de un elemento esencial para su cultivo que es el agua".



Sobre este respecto, ha alertado de la importancia de afrontar las necesidades de agua para el arroz, tanto en periodos de lluvia como los recientes como en aquellos en los que no se registran tantas precipitaciones. "Ahora que llueve no olvidemos que esto son ciclos" y que el "problema" (del agua para el cultivo de arroz) puede volver "a medio plazo", ha espetado.



ARANCELES



Por otra parte, Monago ha lamentado que "la Unión Europea en ocasiones no pone aranceles y entran productos de terceros países que hacen competencia a los productos" europeos como el arroz, lo que ocasiona que estos últimos "tienen que competir con unas exigencias de mercado y de reglamentos comunitarios muy estrictos y que parece que no son las mismas exigencias las que acompañan a esos productos que vienen sobre todo del mercado asiático".



Esta situación, según ha indicado, genera "sin duda una forma de competencia a los productores que desde luego es difícil que les pueda producir al final en la cuenta de resultados una rentabilidad para mantener la actividad".



Finalmente, ha reiterado que "son muchos los frentes" para el cultivo del arroz, y ha insistido en "la necesidad de diálogo de las distintas administraciones que tienen competencia en materia agraria, y sobre todo que gane todo el mundo si es posible".



"Ese es el círculo que tenemos que cerrar en materia agraria y ganadera: no pueden ganar unos más que otros... En esta cadena de productor comercializador al final tienen que ganar todas las partes", ha concluido el presidente del PP extremeño.