Podemos señala que "no se puede hacer populismo penal"

La secretaria de Feminismo y LGTBI de Podemos Extremadura, Clara Sayabera, ha aseverado que "no se puede hacer populismo penal" y ha abogado por escuchar a las personas expertas en los sistemas penales en casos como el del pequeño Gabriel.



De este modo se ha pronunciado Sayabera a preguntas de los medios sobre la prisión permanente revisable, durante una rueda de prensa ofrecida este lunes, día 12, en Mérida (Badajoz).



Así, ha incidido en que "por mucho que se endurezcan los sistemas penales los crímenes no desaparecen", ya que, a su juicio, éstos tienen "más que ver" con reforzar "la seguridad, los recursos de las fuerzas públicas y la salud mental".



En esta línea, Sayabera ha mostrado su apoyo a la familia del menor Gabriel, desaparecido el pasado 27 de febrero en Almería y cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado este pasado domingo.



HUELGA FEMINISTA



Por otro lado, durante su comparecencia, Sayabera se ha referido a la huelga feminista celebrada el pasado jueves, 8 marzo, la cual ha calificado como un "rotundo éxito", a la vez que ha lamentado que partidos como el PP y Ciudadanos "no han sabido apoyar y no han sabido valorar como se debería" y que ahora, de una "manera oportunista", quieren "ponerse a liderar este movimiento que ha desbordado todas las previsiones".



Igualmente, Sayabera ha lamentado que la huelga feminista "no fue apoyada como se debería por los servicios públicos", al mismo tiempo que se ha referido también a la movilización prevista para este sábado, 17 de marzo, sobre las pensiones, de la cual "están convencidos", ha aseverado, que "las mujeres volverán a estar a la cabeza".



Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la formación 'morada' con el movimiento feminista y su apuesta por la reestructuración de los cuidados y la conciliación familiar y laboral y para que se recuperen los presupuestos relacionados con la dependencia, entre otras "muchas reivindicaciones".



COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE TRANSPORTE SANITARIO



Por otra parte, Sayabera, en relación a la comisión de investigación sobre el transporte sanitario, ha considerado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) debe dar las "oportunas explicaciones" y "asumir las responsabilidades" con todo lo sucedido, ha dicho.



Y es que, ha continuado, "se tiene mucho que debatir sobre esto", al mismo tiempo que ha indicado que Podemos apuesta por el hecho de que el transporte sanitario en la región extremeña sea gestionado de una forma "cien por cien pública".



También, la secretaria de Feminismo y LGTBI de Podemos Extremadura ha anunciado que los próximos días 15 y 16 de marzo la formación celebrará en su sede en Mérida, en la calle Graciano, un encuentro-debate sobre el futuro de las Políticas Agrarias Común (PAC).



En otro orden de asuntos, preguntada por los periodistas por el nuevo servicio del Talgo Extremadura-Madrid, Clara Sayabera ha manifestado que, tras las incidencias registradas durante la última semana, la situación es "lamentable", a la vez que ha aseverado que este servicio "no está arreglando el problema de transporte público que hay en Extremadura".



Por último, también a preguntas de los medios por las conversaciones con Izquierda Unida (IU) y Equo para concurrir conjuntamente en las próximas elecciones, Sayabera ha indicado que se encuentran en negociaciones desde el mes de septiembre con éstas y con otras fuerzas independientes para hacer "un trabajo común" y ver "todo lo que se puede avanzar".