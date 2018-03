Qué heavy eres, Pedro

La exposición se puede ver en la Sala de arte El Brocense de Cáceres hasta finales de mes; y, las obras están a la venta en la web expoalmodovar.com y los beneficios se donarán a Ayuda en Acción

Una exposición es como un melón 'cerrao', que hasta que no se abre no se sabe si está bueno o si está 'pasao'. Eso mismo debió pensar Miguel Fernández Campón, cuando le encargaron comisariar la exposición homenaje a Pedro Almodóvar desde el Festival Solidario de Cine Español.

Perdularia, que eres una perdularia, que lo pierdes todo

Normalmente, un comisario ya tiene vistas y escogidas las obras para crear un hilo argumental en torno a la muestra, pero en esta ocasión ha sido al revés. Miguel escogió a los artistas, les dio total libertad creativa y les puso como condición no incluir el título de la película que iban a ilustrar. Ha sido pues, “un ejercicio de montaje para construir un discurso casi a la manera de Eisestein”, afirma Fernández Campón.

El método escogido ha sido el crítico paranoico daliniano, que no es más que ir por la vida un poco como vaca sin cencerro, en el que se huye del concepto del tiempo lineal y cronológico para subvertirlo y considerar al futuro como un descarrilamiento de la historia.

Por tanto, lo que vamos a ver en esta exposición es un eje de descarrilamiento de imágenes cinematográficas, con personajes, por qué no decirlo, también descarriados, que les hacen especiales y libres.

El resultado ha sido una muestra llamada “Tú y yo no somos como todo el mundo”, que se puede disfrutar hasta finales de mes en la Sala El Brocense de Cáceres. El título escogido no es casual, puesto que es la frase que le dice Antonio Banderas a Elena Anaya en la Piel que Habito y actúa de punto de partida para invitar al espectador a formar parte del universo almodovariano. Así, el público puede ser uno de esos maravillosos personajes pasionales, excéntricos a la par que inmensamente tiernos.

En palabras de Fernández Campón, “son seres que se salen de la norma, de las costumbres y del resto de la sociedad. Hacen lo que les da la gana”. A través de las artes plásticas, el visitante se sumerge en la bañera de Victoria Abril en Átame, en el abatimiento de Julieta o incluso, puede beberse un gazpacho con unas Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios ¡Qué rico!

¡¡Riégueme, riégueme!!

Bienvenidos a un viaje para empaparte del cine de Pedro Almodóvar. Comienza desde la propia calle San Antón, donde se vislumbra una cuchilla (no podemos olvidar aquí a Buñuel), que es la obra de Sean Mackaoui sobre Entre Tinieblas, que corta la realidad, (bueno, y la coca, la coca me vuelve medio loca) e invita a los paseantes a entrar en la sala, cuyas dos columnas centrales se asemejan a una cinta VHS para que el espectador entre, literalmente, en los fotogramas de una película. Al no haber un discurso claro, no se juzga a nadie, es el propio espectador quien entra dentro de la historia.

Todo esto va más allá porque las obras están impresas en metacrilato, lo que hace que el público se vea reflejado en los mismos fotogramas creando así un juego de espejos para desdoblar las identidades, que por un lado, no hace más que homenajear al propio cine de Almodóvar porque nadie como él ha utilizado los espejos y los reflejos en el cine, y por otro, hace que el sujeto se vuelva poroso para que no tenga escapatoria dentro del universo almodovariano.

Así, “el espectador puede apropiarse y realizar asociaciones multiples según su propias vivencias”, apunta Fernández Campón. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos En Tú y yo no somos como todo el mundo, como ya se ha apuntado, pueden hacerse múltiples y libres asociaciones e interpretaciones y yo me aventuro a realizar algunas.

Por un lado, se ven temas recurrentes en la filmografía de Pedro Almodóvar como los hospitales, en obras como la de Lou Germain sobre Los Abrazos Rotos o Jonatan Carranza sobre La Piel que Habito. Las drogas legales e ilegales pueden verse en el orfidal del gazpacho de Julia Bereciartu, en los Tacones Lejanos de Mayte Alvarado o en la ya citada “Entre Tinieblas”.

Los puntos de braille de la obra de Los Abrazos con los círculos de sangre de Matador de Borja González. Grupos de maternidades, como en Tacones Lejanos, la abatida Julieta de María Polán o Todo Sobre mi madre de José Luis Ágreda.

Pero sin duda, una de los juegos de espacios más interesantes de la expo es el camino hacia la Carne Trémula de Cristina Boróbia en el que las escaleras se convierten en un espacio uterino haciendo referencia tanto a esta película como al Amante Menguante que aparece en Hable con Ella y al túnel del viaje a Barcelona de Cecilia Roth en Todo Sobre mi Madre.

Sin olvidar, por supuesto, la irreverente y memorable galería de retratos de Fermín Solis en su interpretación de Pepi Luci Boom y otras chicas del montón así como la obra de Saraiba sobre Laberinto de Pasiones, como un apunte en una servilleta que me ha dejado Patty Diphusa o la magnífica Marisa Paredes de la Flor de mi secreto interpretada por Ester García.

Cómo has estao, cómo has estao, cómo has estao

Interpretaciones libres, juegos de espejos, pérdida de la identidad, entrar en todas las pelis de Pedro Almódovar a la vez, e incluso imaginar a las señoras que visitan la sala El Brocense como la Lucía de Pepi Luci Bom, a madres cacereñas como Raimunda, a modernos de mierda como los personajes de la obra de Fermín Solis, a las abuelas como Chus Lampreave... pero es que además, los cuadros pueden comprarse a través de la web https://expoalmodovar.com/ por 300 euros y los beneficios irán a parar a Ayuda en Acción ¡Aplaudid un poquito, coño!