En Extremadura, miles de personas recorren las calles en defensa de la igualdad

Ep



Miles de personas han recorrido las calles de las ciudades de Extremadura en las diversas manifestaciones que se han celebrado en la tarde de este jueves para reclamar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la conciliación y el fin de la brecha salarial por razón de género.



Unas manifestaciones que se enmarcan en la huelga feminista que se celebra este 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y que ha congregado a miles de personas en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.



La manifestación más multitudinaria ha tenido lugar en Badajoz, donde más de 4.000 personas se han dado cita en la avenida de Huelva de la capital pacense, convocadas por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz y el colectivo feminista Las Safistas, que han marchado tras una pancarta en la que se podía leer 'Si nosotras paramos el mundo se para'.



Tras recorrer varias calles de la capital pacense, la manifestación ha concluido con la lectura de un manifiesto y la actuación de la murga 'Las Polichinelas', donde en declaraciones a los medios, la vicepresidenta de Mujeres Progresistas, Juana Cardoso, ha explicado que las principales reivindicaciones de la protesta son el maltrato y la brecha salarial y ha lamentado que para "muchas mujeres su sueldo no es igual que el de los hombres", al tiempo que ha detallado que este colectivo "lucha por la igualdad" y para "poder cambiar la sociedad".



Esta manifestación ha contado con la presencia de la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, quien ha mostrado su "emoción" por que esta protesta está encabezada por "muchas" chicas jóvenes de distintos colectivos, así como de distintas profesiones o dedicaciones, por lo que ha considerado que "algo está cambiando".



Por su parte, la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Elisa Barrientos, ha considerado que la reivindicación principal de este 8M "es que ya no hay marcha atrás" y que lo que se está viendo en las calles de las ciudades extremeñas o en el mundo es que las mujeres han "dicho que se acabó".



VARA ACUDE A LA MANIFESTACIÓN EN MÉRIDA



En Mérida, se han dado cita unas 2.500 personas en la Plaza de España, convocadas por el Consejo Local de las Mujeres, y que han recorrido diversas calles de la capital extremeña, y entre los que se encontraba el presidente de la Junta de Extremadura y dirigente del PSOE en la comunidad, Guillermo Fernández Vara.

Durante el acto, Vara se ha mostrado "convencido" de que "va a haber un antes y un después" tras el Día de la Mujer de este 2018, porque se ha dado "como sociedad un paso al frente" en la necesidad de avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.



En declaraciones a los medios de comunicación, Fernández Vara ha considerado que son "tiempos" de darse cuenta de que "por mucho" que se cambien las leyes, "si no cambian las mentalidades" no se podrá "seguir avanzando", resaltando que "se está haciendo más en días como hoy curiosamente de lo que hemos podido hacer en mucho tiempo".



La secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha señalado que en el sindicato están "muy contentos" por el seguimiento que ha tenido la huelga feminista de este jueves en la región, que ha cifrado "en torno al 70%", una cifra por la que ha reconocido que en su sindicato están "muy contentos".



TAMBORES EN CÁCERES



Por su parte, miles de personas se han echado a la calle en Cáceres, más de 5.000 según la organización y unas 3.000 según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, para participar en esta manifestación, que ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'Igualdad', y amenizada por el grupo de tambores 'Santuka de fuego'.



Convocada por la Plataforma Mujeres por la Igualdad, la manifestación ha partido del Quiosco de la Música y, cuando la cabecera había enfilado la Gran Vía y estaba casi llegando a la Plaza Mayor, todavía no habían salido los últimos del Paseo de Cánovas. Al finalizar y bajo la lluvia, se ha leído un manifiesto en favor de la igualdad real y la lucha por los derechos de las mujeres.



Entre los asistentes a esta manifestación se encontraba la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero; el secretario general del PSOE de Cáceres, Miguel Ángel Morales, o la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias.

La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha reafirmado que el 8M de 2018 pasará a la historia porque se está dando "un ejemplo de civismo" y de reivindicar derechos "muy necesarios", porque "por primera vez se hace una huelga por la igualdad, un elemento fundamental en la sociedad, no solo en el entorno laboral, sino en la propia seguridad de las mujeres".



"No más violencia", ha dicho Chacón que cree que este 8M se ha escuchado el mensaje en todo el país. "La ciudadanía está presente en las calles y estamos convencidas de que a partir de mañana esto tiene que cambiar", ha subrayado.



UN MILLAR EN PLASENCIA



Finalmente, en Plasencia, han sido más de 1.000 las personas se han manifestado por las calles de la ciudad tras una pancarta en la que podía leerse 'Paramos el mundo', y que tras arrancar en el Parque de la Coronación, ha concluido en la Plaza Mayor.



La Asociación 8 de Marzo ha convocado esta manifestación, cuyas representantes han leído un manifiesto en la Plaza Mayor, y durante el recorrido de la marcha han coreado lemas como 'Quiero ser libre, no quiero ser valiente', o 'Ni una menos'.