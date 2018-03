Periodistas extremeñas reclaman el acceso a todos los puestos y la conciliación

Ep



Decenas de periodistas han reclamado este jueves en Mérida, Cáceres y Badajoz el acceso a todos los puestos, conciliación y eliminación de la brecha salarial con motivo de la jornada de huelga feminista que se conmemora este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.



En este manifiesto, las mujeres periodistas han manifestado que su voz se suma a las movilizaciones que por todo el mundo reivindican igualdad de derechos para el género femenino, que busca mejorar el "presente y el futuro," pero también pensando en todas las mujeres del gremio que las precedieron, que "derribaron muros y fueron pioneras".



Entre sus demandas, leídas en un manifiesto por profesionales de diferentes medios tanto en Badajoz como en Mérida y en Cáceres, se encuentran el acceso a todos los puestos y conciliación.



De este modo, piden a las empresas periodísticas, a las instituciones y a los organismos empleadores que "no obstaculicen la inclusión de pleno derecho de la mujer en todos los puestos de trabajo, incluyendo los de mayor responsabilidad".



Así, han dicho que los cargos directivos están aún copados por hombres y han pedido que la mujer "no sea penalizada" por ser madre y que se activen los mecanismos para que la responsabilidad de los cuidados familiares sea "equitativamente repartida".



Asimismo, han demandado la eliminación de la brecha salarial producida por los costes de la conciliación, que "generalmente recaen en la mujer", y por el hecho de que las mujeres se hayan incorporado de manera más tardía al mundo laboral, lo que "les priva de beneficios acaparados por los hombres en un mercado laboral cada vez más precario". Además, el desempleo que asola al sector periodístico alcanza cotas mucho más altas entre las mujeres.



COMPROMISO CONTRA EL MACHISMO



Entre las demandas de las periodistas también figura la exigencia de un compromiso contra el machismo en el lenguaje y en los enfoques, toda vez que estas profesionales quieren un mundo construido "de manera equitativa por mujeres y hombres".



Por ello, se comprometen a luchar contra el sexismo en el lenguaje y los estereotipos de género y piden que también lo hagan sus compañeros hombres.



"Los medios han de mantener la función social de luchar contra la violencia machista y todo tipo de desigualdades, una tarea que ha de ser constante y decidida, por lo cual seremos altavoces de todas aquellas causas que luchen por la igualdad, así como de todas aquellas en las que se vulnere este principio", han aseverado en su manifiesto.



De la misma manera, este 8 de marzo las mujeres periodistas extremeñas han fijado también su mirada en las niñas y adolescentes, que representan el futuro. Así, consideran que medios de comunicación, sistema educativo y familia "han de esmerarse en romper la transmisión de los roles tradicionales y condenar las situaciones de acoso y maltrato".



De la misma manera, en un entorno rural como es el extremeño, las profesionales de los medios de comunicación fijan su nuestra mirada en la desigualdad que se produce en los entornos alejados de los núcleos urbanos, en donde la luchas por la equiparación de derechos entraña "aún más obstáculos".



Finalmente, se han fijado en la que realidad de todas las mujeres que en cualquier rincón del mundo, en especial fuera de Occidente, sufren por motivos de género, por lo que han pedido a los responsables de los medios un "especial empeño" en transmitir estas situaciones que van en contra de los Derechos Humanos.



CONCENTRACIÓN DE MÉRIDA



Así, en el caso de Mérida, decenas de periodistas mujeres, junto a algunos compañeros hombres, han participado en la concentración celebrada en la Plaza de los Poetas de la capital extremeña, y a la que también ha asistido la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña.



En dicho acto, que ha comenzado a las 12,00 horas, varias periodistas de la región han dado lectura al manifiesto que surgió de un grupo de periodistas cacereñas y que han asumido también las que desarrollan su trabajo en la capital extremeña.



Asimismo, las participantes han calificado este acto como un "éxito", cuya concentración ha concluido con un amplio aplauso de las allí congregadas, que portaban cartulinas con consignas por la igualdad de género y oportunidades, así como lazo de color morado.



LECTURA EN BADAJOZ



Por su parte, el colectivo de periodistas de Badajoz, en torno a un centenar entre mujeres y varones, también se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura en un acto en el que se ha leído el manifiesto 'Mujeres Periodistas Extremadura' con motivo del 8M.



En declaraciones a los medios, la vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Badajoz que ha convocado esta concentración, Rocío Romero, ha explicado que en dicho manifiesto indican las "necesidades" del colectivo, como la de conciliar o la de "seguir rompiendo techos y alcanzando puestos de mayor responsabilidad".



"Pero no solamente eso, sino que también hablamos del papel del periodismo como servicio público", ha afirmado en declaraciones a los medios, a la vez que ha mostrado la "obligación" y "compromiso" de los periodistas "por seguir luchando contra la difusión de los roles de género", "el lenguaje sexista" y el "enfoque de los temas de los que se tratan en los distintos medios y en diferentes plataformas".



BAJO LA LLUVIA EN CÁCERES



En Cáceres, el acto se ha desarrollado en el Quiosco de la Música, en el céntrico Paseo de Cánovas donde se han concentrado varias decenas de mujeres periodistas y también algunos políticos del PSOE y Cáceres Tú, representantes sindicales, y hombres y mujeres en general que han querido apoyar con su presencia esta jornada reivindicativa de las periodistas cacereñas.



La lectura del manifiesto, que ha comenzado a las 12,30 horas con la presencia de la lluvia y los paraguas, ha corrido a cargo de mujeres periodistas que trabajan en diferentes medios de comunicación, gabinetes institucionales pero también que están en paro o jubiladas.



Alguna de ellas han lucido camisetas negras con un logotipo creado para la ocasión en el que se puede leer 'Periodistas extremeñas. 8M', la misma frase que se ha plasmado en una pancarta que se ha colgado del conocido espacio en el centro de la ciudad, que se ha convertido ya en un lugar de concentración habitual de distintos colectivos.



La concentración ha concluido con aplausos y con una foto de familia en el propio Quiosco de la Música desde donde este 8M las mujeres periodistas han querido sumarse a los actos reivindicativos por una igualdad real en todos las facetas.