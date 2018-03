Virginia Borrallo: Hemos tomado conciencia de que la igualdad es un derecho

Virginia Borrallo Rubio, Vicepresidenta Primra de la Diputación Provincial de Badajoz, donde es responsable del Área de Bienestar Social, Cooperación y Participación y además, alcaldesa de Jerez de los Caballeros.

- Para Virginia Borrallo, mujer, extremeña....¿qué es la igualdad?....

Cuando hablamos de igualdad hablamos de derechos, igualdad en derechos para mujeres y hombres.

Es un imperativo legal recogido en el artículo 14 de la Constitución Española "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" y un imperativo moral y ético luchar por remover los obstáculos que han producido que, actualmente, en nuestros días, aún no sea real.



- En pleno siglo XXI.......¿Cuáles cree que son los grandes logros en materia de igualdad?



El principal logro es que las mujeres hayan tomado conciencia de que la igualdad es un derecho y de que no podemos esperar sino que hay que salir a conquistar ese derecho, a que no se quede en mera, aunque sea importante, normativa legal sino que sea algo real, efectivo.

Dicho esto hay que reconocer que ha habido avances importantes en la legislación para proteger esos derechos, legislación laboral, legislación contra la violencia de género. Muy importante deberá ser el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género alcanzado recientemente.



- Desde sus responsabilidades políticas, tanto en la Diputación como al frente del consistorio de Jerez de los Caballeros, ¿cómo visualiza la apuesta por la igualdad en la sociedad extremeña?



En Extremadura, tanto la Junta como las Diputaciones, y muchos ayuntamientos, estamos apostando por la igualdad. Ahora se está presentando el V Plan estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura (2017-2021), en nuestra comunidad se ha llegado a dar un ultimátum a organismos públicos que no cumplían las leyes de igualdad en sus consejos de dirección conminándoles a cumplirlas bajo amenaza de disolución.

Desde las Diputaciones se desarrollan proyectos que favorezcan la igualdad en todo el territorio, procurando llegar hasta las localidades menos pobladas, y desde los ayuntamientos se realizan actividades de concienciación y se toman medidas efectivas para el avance en esta materia.



-Por parte de la Diputación, se han puesto en marcha las Oficinas de Igualdad. Qué papel desempeñan y en qué se trabajará especialmente.



La Oficina de Igualdad de Diputación responde al hecho de que la Igualdad se ha convertido en un eje estratégico de la acción de esta administración. Desde la Oficina se promueven proyectos que, en colaboración con ayuntamientos y asociaciones, consigan avances en sensibilización y en resultados en favor de la igualdad.

Se trabaja en proyectos tanto en materia de igualdad como contra la violencia de género. Ahora se está desarrollando un programa de representaciones teatrales en treinta y una localidades, dirigidas a jóvenes y adolescentes, para favorecer la sensibilización y prevención en esta materia.

Igualmente se está desarrollando un proyecto cofinanciado por la Unión Europea que ofrece formación, información y asesoramiento a cualquier ayuntamiento que desee adscribirse a él. Confiamos en que esa formación pueda repercutir en un avance en estas materias en todas esas localidades.



- En Extremadura....¿considera que estamos en el mismo punto de avance en materia de igualdad que, en el resto de España?



Como decía antes considero que la apuesta por la igualdad desde las instituciones extremeñas es firme y en algunos casos más decidida que en otras comunidades. No dudo sobre la voluntad de cumplir la normativa legal, que es mucha, en ningún sitio y creo que en Extremadura esa voluntad es firme.

Lo que tenemos que hacer es convencer a quienes no lo tienen tan claro para que entiendan que la igualdad no es una cosa solo de mujeres sino que es algo beneficioso para el conjunto de la sociedad y por tanto toda la sociedad debe trabajar por conseguirla.

- ¿Está de acuerdo con aquellos que afirman que a más igualdad más conciliación?



Sin duda la conciliación es uno de los logros legales importantes aunque aún hay que mejorarlo y ampliarlo. Parece claro que si hay más igualdad hay más sensibilización en la igualdad y a más sensibilización más proclividad a la conciliación.



- En pleno siglo XXI.....¿cuáles cree son los grandes retos pendientes?



Son muchos y muy importantes.

En violencia de género, reducir a la mínima expresión la violencia machista con medidas realistas y efectivas.

En materia laboral, la desaparición de la brecha salarial y el techo de cristal y conseguir una conciliación igualitaria en su legislación y, sobre todo, en su utilización.

En educación, la formación de una ciudadanía respetuosa y con la convicción de que los derechos son iguales para mujeres y hombres y de que la igualdad es un valor que nos hace mejores y por tanto mejora a toda la sociedad.

En la vida privada, conseguir la asunción por los hombres de que las obligaciones de tareas doméstica y cuidados familiares son algo que atañe y obliga de igual modo a los hombres que a las mujeres.

En la vida pública, conseguir la incorporación de la mujer plenamente en los ámbitos políticos, sociales y culturales en plenitud, sin ninguna limitación por el hecho de ser mujer.

Son muchos aún los retos y a por ellos vamos las mujeres y también los hombres que, cada vez en mayor número, participan de esta lucha.