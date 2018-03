CCOO: "Educación no facilita la participación de los docentes en los paros del 8M"

La Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura ha advertido que la Consejería de Educación y Empleo "no facilita" la participación de los docentes en los paros laborales "acordados" para los centros educativos en la región convocados para la huelga feminista de este jueves, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.



Según informa la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura en nota de prensa, la Consejería de Educación y Empleo "impide" que los paros laborales de dos horas convocados por los sindicatos en todos los centros escolares de Extremadura para la huelga del 8 de Marzo se realicen en las dos últimas horas lectivas para los docentes del turno de mañana y en las dos primeras horas lectivas para los del turno de tarde, tal y como se había "acordado" en la reunión mantenida este pasado lunes para negociar los servicios mínimos.



De esta manera, según el sindicato, la consejería ha comunicado a los centros escolares que los paros están autorizados entre las 11,30 y las 13,30 horas en turno de mañana y de 16,00 a 18,00 horas en turno de tarde, coincidiendo con el horario de paro acordado para el personal laboral de los centros educativos, por lo que la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura ha pedido que se respeten los paros laborales "acordados".



Por ello, CCOO Extremadura señala que ha intentado durante "todo el día de ayer" contactar con la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, para "acercar posturas", aunque esto "ha sido imposible", por lo que el sindicato ha mostrado su "sorpresa" por que la consejería "no facilite la participación de los trabajadores públicos a su cargo" en dicha jornada reivindicativa.



Asimismo, la organización sindical ha mostrado su "sorpresa" por la "falta de voluntad política para llegar a acuerdos" de la consejera de Educación y Empleo, "máxime cuando desde el PSOE de Extremadura, partido que sustenta a este Gobierno regional", se ha mostrado el "apoyo" a la huelga del 8 de Marzo y se ha instado --añade-- tanto a trabajadoras y trabajadores como a las empresas extremeñas a "facilitar" la participación en la misma.



Finalmente, CCOO Extremadura ha reiterado su voluntad de "llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes", por lo que ha urgido a la consejería a concretar los servicios mínimos para la huelga tal y como --según apunta-- se pactaron en la reunión del pasado lunes, ya que, de otro modo y ante el "incumplimiento" por parte de la consejería, el sindicato considerará que "no existe acuerdo de servicios mínimos" para la jornada de paro de este jueves.