Esther Sánchez Lázaro conquista al público con su primera novela, “La noble ladrona”

Lo suyo ha sido llegar, ver y vencer. Si se lo dicen hace casi dos años, ni se lo cree seguro. Y es que a veces, sin ni siquiera pretenderlo, tu vida puede dar un vuelco de 180 grados y, de repente, aquello que has imaginado tantas veces, plasmar tus propias historias para no olvidarlas con el transitar de los años… se hace realidad.

Eso es lo que le ha pasado a la extremeña Esther Sánchez Lázaro, natural de La Garrovilla (Badajoz), quien con su primera novela, “La noble ladrona”, ha conquistado al público. Y lo ha hecho bajo el seudónimo de Mariam Orazal, en homenaje a su madre María Lázaro, quien, entre otros muchos valores, le enseñó desde que era una niña a amar la lectura.

Y fue precisamente su amor hacia la lectura, lo que hizo plantearse hace tres años embarcarse en esta aventura de escribir, coincidiendo en que en ese momento estaba sin trabajo. Así pues, dedicó su tiempo a crear una obra que inició sus primeras líneas el 14 de junio de 2015, y de la que ahora está recogiendo sus frutos. Y es que, publicada a través de la plataforma de lectura online más grande del mundo, Wattpad, el libro ya ha recibido más de 200.000 visitas. Además, ha obtenido el premio Wattys 2016, en la categoría escritora debutante, entre 140.000 obras.

En concreto, “La noble ladrona” es una novela romántica histórica de corte clásico, que se ambienta en el periodo de regencia inglesa y que es la primera de una bilogía sobre los Hermanos Chadwick. De hecho, la propia autora ha asegurado en una entrevista a Regiondigital.com que ya está escrita la segunda parte de esta serie y, al mismo tiempo, tiene en mente la tercera. Por ello, afirma que desconoce cómo va a transcurrir esta faceta de su vida en los próximos tiempos, pero desde luego advierte de que “esta necesidad de escribir ha llegado para quedarse”.

Esta licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Extremadura, nacida en Badajoz en 1982, se ha dedicado siempre a la redacción y locución de radio en distintos medios de comunicación de la región. Actualmente presenta un programa en Canal Extremadura Radio, compatibilizando el trabajo con su pasión por la escritura. De este modo, quienes quieran adentrarse en este romance histórico entre Lucas Gordon, marqués de Riversey, y Megan Chadwick, en el 1813 londinense, pueden hacerse con esta novela a través de Amazon, Fnac, iBooks, Google Books y otras librerías digitales. De hecho, el pasado 3 de febrero tuvo lugar su lanzamiento en bibliotecas digitales, de la mano de Selección RNR-B de Books.

Por tanto, si quieren conocer más detalles de esta suculenta obra, Esther Sánchez Lázaro ofrece en este diario algunas pinceladas, poniendo de manifiesto que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, y demostrando que la juventud extremeña no está quieta, sino que quiere avanzar hacia el futuro, buscando oportunidades. Oportunidades que a ella, seguro, no le van a faltar.

¿Cómo surge la idea de escribir un libro?

Para mí fue algo así como el paso más lógico. Soy una lectora empedernida, casi compulsiva; he leído cientos de novelas, tantas que al final acabé por imaginar mis propias historias y pensé que tenía que escribirlas para no olvidarlas. Ni siquiera me planteaba publicar ni nada parecido, solo quería saber si podía escribirla. Cuando tuve escrita la primera, solo pensé en escribir la segunda y después la tercera, y creo que ya no podré parar nunca.

¿Llevabas muchos años detrás de este sueño?

Lo cierto es que no. No puedo decir que sea algo que he querido hacer toda mi vida. En un determinado momento la lectura se convirtió en algo de vital importancia y en algún otro momento, mientras leía aquellas maravillosas historias, soñé con crear algo que pudiera hacer sentir a alguien lo que yo sentía con ellas. De esto hace unos tres años.

¿Cuánto tiempo te ha costado hacerlo realidad?

Escribí mi primera línea el 14 de junio de 2015.

¿En qué te has basado a la hora de escribirlo?

Normalmente, me invade una idea, muy intensa, persistente. En "La noble ladrona" fue la amistad entre Megan, la protagonista, y Lauren, su amiga de la infancia. Quería explicar las emociones que circulan entre dos amigas del alma y a lo que estamos dispuestos a llegar para salvar a una persona a la que queremos. Todo lo demás fue llegando poco a poco. El protagonista masculino, el impresionante marqués de Riversey, con su personalidad arrolladora y su pasado oscuro; los lugares, la acción... Me documenté sobre la época y aquellas cosas que mis personajes podían y no podían hacer o decir en el 1813; pero la historia, la trama, el argumento... esos fueron llegando solos.

¿Quiénes son tus referentes en el mundo de la lectura?

Leo todo lo que publican Johanna Lindsay, Lisa Kleypas, Julia Quinn, Laura Kinsale, SuzzaneEnoch, Sarah Maclean, Linda Howard... y algunos nombres más de romántica histórica. También leo a Ruiz Zafón, a Julia Navarro, Dolores Redondo, María Dueñas... Me gusta la narrativa histórica, la de suspense, la policiaca… Como te dije antes, soy un poco compulsiva.

¿Qué destacarías de esta obra?

Que es una historia emotiva y muy divertida. Es una novela sin pretensiones, sencilla, con toques de humor y unos valores que creo que son hermosos. Es una historia de amor un poco alocada y muy apasionada, pero también es la historia de una amistad inquebrantable. Transcurre en el 1813 londinense, en una sociedad encorsetada y gobernada por normas que hoy nos parecen impensables. En medio de ese estricto régimen, una chica se enfrentará a todo lo establecido por salvar a su mejor amiga y por conquistar el amor de un hombre que incluso creía que le caía mal.

¿Por qué Mariam Orazal?

¿Sabes que yo leía antes de saber leer? Mi madre me compraba tantos cuentos y me los leía tantas veces, que me los sabía de memoria, y abría un libro y te contaba la historia por las imágenes. Ella me dio eso, entre muchos otros valores. Me ha dejado herencias pésimas como el despiste y el insomnio, pero me ha enseñado a amar los libros. María Lázaro es mi madre. Orazal es un acrónimo de su apellido.

¿Quién se esconde detrás de este nombre?

En realidad, no se esconde, jeje. Me llamo Esther Sánchez Lázaro, tengo treinta y cuatro años y soy locutora de radio desde hace doce. Me crie en La Garrovilla, vivo en Torremayor. Amo la radio, la decoración y las novelas románticas de todos los tiempos.

“La noble ladrona” ha sido publicada a través de la plataforma de lectura online más grande del mundo, Wattpad, donde ha recibido más de 200.000 visitas. ¿Cómo transcurre el proceso desde que escribes la obra hasta que llega a publicarse?, ¿has tenido que llamar a muchas puertas?

En esta plataforma puede publicar todo el mundo. Es complejo explicarlo, pero, en resumen, es un lugar donde los autores comparten sus obras de modo gratuito. La conocí a través de mi profesora de redacción, Erika Gael, y tengo que decir que es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. El apoyo que recibí en este lugar virtual me animó a mandar mi novela a una editorial y me encontré con la grata sorpresa de que me acogieron con los brazos abiertos. Solo llamé a una puerta, la de Selección RNR, uno de los sellos de Ediciones B en España. No puedo estar más contenta con ellos.

¿Y económicamente te ha supuesto algún sacrificio?

No lo llamaría sacrificio, porque lo he invertido en algo que me apasiona. Compro muchos libros, me he estado formando y he tenido que adquirir alguna que otra herramienta, desde imágenes hasta un pc que no me hiciera explotar la cabeza cada vez que se le cruzaba un cable.

Escribes tu primera novela y obtienes el premio Wattys 2016, en la categoría escritora debutante, entre 140.000 obras, ¿te lo esperabas?

Uy, ¡quéva! Ni me lo esperaba ni me lo creía; estuve como media hora comprobándolo porque pensé que era un error. Fue un día inolvidable, y me sentí muy valorada por mis lectoras, que lo celebraron como un éxito propio.

Para quienes desconozcan este ‘mundillo’ de plataformas de lectura online, ¿cómo pueden hacerse con esta novela?

Está a la venta en Amazon, Fnac, iBooks, Google Books y otras librerías digitales. Te registras, la compras y la lees en tu ereader, tableta o smartphone. Muchísima gente me pregunta dónde la pueden comprar en papel. Por ahora, no es posible. B de Books es un sello exclusivamente digital, pero si la novela tiene buenos resultados, Ediciones B la puede publicar en papel.

¿Qué supone para ti la respuesta de los lectores ante tu primer trabajo como escritora novel?

He llegado a sentir cosas que no sé cómo explicarte. En Wattpad he conocido gente que quiere a mis protagonistas como si fueran miembros de su familia. He reído y me he emocionado con sus comentarios, me han corregido, me han pedido capítulos extra y hasta hemos creado bandos entre defensores y detractores de un determinado personaje. Me pasó horas hablando con ellos y te aseguro que es de mis momentos favoritos del día.

¿La noble ladrona es tu primer libro de otros tantos que quedan por llegar?

Ya está escrita la segunda parte de esta serie y tengo en mente la tercera. De lo que ocurra después poco te puedo decir, aunque creo que esta necesidad de escribir ha llegado para quedarse.

¿Qué proyectos tienes en mente a corto y largo plazo?

A corto plazo, me gustaría ver a mis chicos publicados en papel. A largo plazo, mi objetivo es sacar el tiempo necesario para seguir escribiendo y seguir formándome.

¿Y sueños por cumplir?

¡Todos! Cuando consiga estos, llegarán otros. Siempre van surgiendo nuevos sueños y nuevos horizontes.