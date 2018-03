Victoria Domínguez: Hablar de igualdad es hablar de derechos humanos

Victoria Domínguez Paredes ocupó responsabilidades en él área municipal, concretamente, en el Ayuntamiento de Plasencia. Actualmente, es la Secretaria Tercera de la Mesa de la Asamblea de Extremadura y Portavoz Parlamentaria de Ciudadanos.

- Para Víctoria Domínguez, mujer, extremeña....¿qué es la igualdad?....

Hablar de igualdad es hablar de derechos humanos

- En pleno Siglo XXI… ¿Cuáles cree que son los principales logros en materia de igualdad?

El siglo XXI ha traído importantes avances en materia de igualdad. Ese avance y ese progreso es fruto de la mayor concienciación social del problema, un logro del movimiento feminista, lo que supone en sí un muy importante logro.

Hace 20 años, los temas de igualdad no se trataban en la sociedad o por los medios con la misma sensibilidad, no se percibía igual la hondura del problema de la violencia de género y no se hablaba de la presencia de mujeres en puestos de relevancia y poder o de la brecha laboral y salarial, con la misma normalidad que hacemos en 2018.

Esto es fruto de una amplia labor anterior de concienciación, en la que debemos seguir avanzando, para demandar una igualdad real en todos los ámbitos y luchar contra la violencia de género, pero, en este sentido, es importante reconocer que el problema de la igualdad está vinculado al desarrollo y construcción de una sociedad más justa.

- Desde sus responsabilidades políticas… ¿Cómo visualiza la apuesta de la igualdad en la sociedad extremeña?

En el ámbito político, no cabe duda de que la paridad ha hecho mucho en favor de una igualdad real en el ámbito político o de la función pública. Sin embargo, la igualdad sigue presentando graves asignaturas pendientes en Extremadura y que no parece que se vislumbre una pronta solución.

Tenemos importantes problemas de igualdad que empiezan con la discriminación de la mujer a la hora de acceder al mercado laboral, que siguen sufriendo la brecha salarial en relación con los hombres al percibir menor sueldo por los mismos trabajos.

Pero, es que aún hay más, hay una tercera discriminación laboral que es la brecha de precariedad laboral de género que afecta en una gran medida a las mujeres. No solo tenemos más problemas para encontrar trabajo o cobramos menos, sino que tenemos contratos más precarios.

No cabe duda que la apuesta por la igualdad debe empezar por poner buena parte del esfuerzo en este ámbito sin olvidar sangrantes problemas, como la violencia de género, que también es primordial o el repunte de comportamientos machistas entre los jóvenes, en donde hay que seguir con la prevención.

En Extremadura… ¿Considera que estamos en el mismo punto de avance en materia de igualdad que en el resto de España?

En Extremadura, desde 2011, tenemos la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género que, dice en su preámbulo, aspira a conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como erradicar la violencia de género.

Desde este punto, tenemos un soporte normativo muy importante, que ya tiene un cierto recorrido y que no solo incorporó muy importantes modificaciones legislativas, sino que incluyó medidas transversales que han afectado a los ámbitos político, jurídico y social.

Y ahí es donde está la clave, no solo en la ley sino en la transversalidad, en todas las políticas y acciones que desde las distintas esferas de la Administración y desde la propia sociedad se han tomado y se deben seguir tomando para eliminar los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad real o facilitar su efectividad.

- Como representante de Ciudadanos…. ¿Cómo valora la posición de su partido en materia de igualdad?

De compromiso real y con propuestas y medidas innovadoras y efectivas que sean útiles a la vida de la gente y a la hora de lograr la igualdad y la conciliación.

En este sentido, cabe destacar el nuevo modelo laboral y de lucha contra la lacra de la precariedad que supone la proposición de ley registrada por Ciudadanos en el Congreso, para que jóvenes y mujeres desarrollen una carrera profesional digna, se independicen y puedan tener hijos y formar una familia; que la jornada laboral sea más compacta y flexible o propuestas como igualar la baja por paternidad a la de maternidad, con carácter intransferible, acercándonos al modelo nórdico; promover la educación en valores de igualdad para incentivar un cambio cultural; promover activamente la igualdad de género dentro de la cultura empresarial, fomentando la representación de mujeres en los altos cargos y consejos de administración.

- ¿Está de acuerdo con aquellos que afirman que a más igualdad, más conciliación?

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, es un hecho, pero no se está haciendo en las mismas condiciones de igualdad de oportunidades que los hombres.

Está claro que no ha avanzado al mismo ritmo. Cada día buscamos más desarrollar nuestra vida familiar, personal y social sin menoscabo de la laboral.

Las Administraciones tienen un papel primordial en esto, no solo porque puedan regular o legislar, sino también porque deben dotar los medios, aplicar las políticas para que la conciliación sea un hecho.

En el sector público y en el privado, entre hombres y mujeres, porque si la conciliación solo va dirigida a la mujer, no la va a favorecer, a la larga, en igualdad de género y será una trampa que la acabe restando posibilidades en su desarrollo.

Por tanto, a más igualdad más conciliación y a más conciliación, mas igualdad.

- ¿Cree que los hombres ejercen como co-responsables de la apuesta social por la igualdad?

La corresponsabilidad social va más allá de la mayor o menor implicación en el reparto de las responsabilidades domésticas y nos habla de llevar esa apuesta a los agentes sociales a las instancias públicas y no solo al terreno doméstico.

Yo creo que cada vez los hombres se van implicando más en el reparto de las responsabilidades domésticas y familiares, aunque la carga de trabajo muy mayoritariamente recae sobre la mujer, de modo que aún queda mucho por hacer.

Y para finalizar… en pleno Siglo XXI, ¿cuáles cree que son los grandes retos pendientes en pro de la igualdad?

No son muy distintos de los que teníamos en el siglo XX, la verdad. La igualdad salarial y laboral, la violencia de género, o el acceso con normalidad de mujeres en puestos de decisión y centros de poder en diferentes ámbitos, desarrollar políticas reales de conciliación, erradicar el machismo que pervive en la sociedad....

Queda mucho camino por recorrer, pero no debemos olvidar algo básico, que hablar de igualdad es hablar de derechos humanos.