8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, "hoy mucho más que una fecha"

Regiondigital.com y Digital Press nos sumamos a la celebración del Día Internacional de la Mujer, una conmemoración que une a todas las mujeres del mundo, trabajadoras, madres, compañeras, hermanas, hijas, profesionales y, luchadoras que, sin olvidar todo lo conseguido, tenemos claro que todavia queda mucho por lograr, sabiendo que, en este camino, no estamos sólas, hay muchos hombres a nuestro lado, trabajadores, padres, compañeros, hermanos, hijos, profesionales y luchadores, porque la igualdad no será plena si no caminamos todos en la misma dirección reclamando, exigiendo, denunciando y, valorando.

Nuestros lectores saben que un editorial como éste no es común en Regiondigital.com pero, hemos entendido que, en un medio de comucación como el nuestro con ciertas particularidades como que, estamos a punto de cumplir 18 años, haciendo información en internet y, en Extremadura, con un equipo mayoritariamente formado por mujeres y, desde hace seis años, dirigido por una mujer, cuando apenas había mujeres al frente de medios de comunicación -algo que, ya está cambiando y, no voy a decir por suerte, sino por trabajo-, teniamos que dar visibilidad a mujeres que hacen y trabajan por y para Extremadura.

De esta forma, Regiondigital.com ha querido dedicar su portada de este dia a mujeres que han construido y construyen Extremadura, con nombre propio y dos apellidos -si, poniendo también el segundo, el que heredamos de nuestras madres y parece no existe-, no sólo para hablar de igualdad, sino tambien para contar lo que hacen; por ello, hemos querido combinar entrevistas con motivo de esta conmemoración con entrevistas recuperadas, porque queremos hacer ver que las mujeres deben tener y tienen voz y mucho que contar no sólo en una celebración como la del 8 de marzo, sino cualquier día, de cualquier mes.

Y, termino con una reflexión: Hoy es el Dia Internacional de la Mujer y valorando con cariño todas las felicitaciones que he recibido y voy a recibir....y, haciendola extensiva a todas las maravillosas mujeres que forman parte de mi vida....me surgen tres pensamientos: uno, recordar que, cuando mi madre era niña parecía impensable un Dia dedicado a la Mujer...que ya trabajaba incansable dentro de casa y comenzaba a hacerlo fuera; dos, pensar....¿por que no existe el Dia del Hombre Trabajador?....en pleno siglo XXI....con todo lo ya logrado...mientras, tenga que haber un Dia para que muchos recuerden todo lo que significa ser mujer en lo personal y profesional está claro que queda mucho por hacer; y tres, desear que mi hija no celebre este Dia....no porque no lo valga como mujer....sino porque conceptos como conciliar o igualdad profesional, salarial y personal....sea algo innato en nuestra sociedad y no algo que propiciar, impulsar o fomentar.

ESPECIAL DÍA DE LA MUJER..... a todos y a todas, recordando que la reivindicación es igual de válida, desde el derecho a no hacer, como desde la libertad de hacer en un día como hoy.

Ana María Galán Acosta

Directora de Contenidos

www.regiondigital.com