Las diputadas de PP y PSOE acudirán al pleno, concidiendo con la huelga del 8M

La Asamblea de Extremadura celebra el próximo jueves, 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer y con la huelga feminista convocada por sindicatos, una sesión plenaria programada, y a la que asistirán las diputadas del PSOE y del PP, mientras que las de Podemos se ausentarán de la misma.

El portavoz parlamentario del PSOE, Valentín García, ha defendido las medidas para la "igualdad efectiva y real" entre féminas y varones en la región que impulsa la Junta; y ha criticado las consecuencias de la reforma laboral impulsada por el Gobierno central del PP y que "carga sobre las mujeres en mayor nivel de desempleo y de precariedad".

Así, ha subrayado que el PSOE apoya las reivindicaciones de la jornada del 8M y los paros planteados por los sindicatos, al tiempo que "participará como siempre" en las manifestaciones convocadas por organizaciones feministas durante la tarde en la región.

De este modo, García ha insistido en que "la participación" del PSOE en la región será "plena y comprometida" durante la jornada del 8M, en tanto que ha sido y será "abanderado de la lucha feminista".

A su vez, la portavoz del PP en la Cámara extremeña, Cristina Teniente, ha afirmado que las diputadas de su grupo asistirán al pleno de la Asamblea para "cumplir" con su "obligación" como representantes de los ciudadanos y, desde dicha institución, tratar de velar por la "igualdad" entre mujeres y hombres.

Según Teniente, "nuestra obligación es representar a los extremeños para defender las políticas de verdadera igualdad" y, ante las "políticas de desigualdad" que sufren las mujeres en la región por la gestión del Ejecutivo autonómico del PSOE, "no hay razones para celebrar en Extremadura nada" el 8M.

En este sentido, ha advertido de que las políticas socialistas en la comunidad han llevado a una situación de "mayor desigualdad" en la región; y ha reclamado al Ejecutivo extremeño que se deje de "discursos" y se ponga a "trabajar" en medidas, inversiones y "compromisos" reales en favor de la "igualdad" entre mujeres y hombres.

Al respecto, ha criticado que Extremadura acumule la "mayor" tasa de desempleo femenino en España; así como ha lamentado la "doble discriminación" que sufren las féminas en la comunidad, ha indicado, tanto en cuanto a brecha salarial respecto a los hombres como en comparación con otras españolas

Mientras, la diputada de Podemos, Jara Romero, ha señalado que "sólo" las diputadas y trabajadoras de su grupo parlamentario harán huelga el próximo jueves y, por tanto, no acudirán al pleno que se celebrará en la Cámara autonómica y "no" votarán iniciativa alguna "con todas las consecuencias", en tanto que "no se puede cambiar el día de trabajo" en la Asamblea.

Sobre la jornada de huelga convocada el 8 de marzo, la diputada de Podemos Jara Romero ha apuntado que su grupo "no" está de acuerdo con la "propuesta" de "cierre patronal" en la Asamblea realizada por parte del PSOE para ese día, en tanto que "no se puede cambiar el día de trabajo" en dicha institución.

Además, Romero ha criticado que el PSOE "está dando la espalda al movimiento feminista" con su postura de cara al 8M y que, desde la Delegación Provincial de Educación en Cáceres, se están remitiendo escritos "preguntando a los trabajadores" si secundarán o no la jornada de huelga.

A este respecto, ha reconocido que a Podemos le "entristece" que un gobierno socialista como el autonómico "no esté velando" por que la huelga del próximo jueves "sea un auténtico éxito".

Para la diputada de Podemos, es "una vergüenza" que la consejera de Igualdad de la Junta, Leire Iglesias, "no secunde la huelga" y vaya a impulsar el contenido del V Plan autonómico de Igualdad en la sesión plenaria del próximo jueves en la Asamblea, coincidiendo con la jornada de huelga feminista.

Con ello, ha reiterado que las diputadas de Podemos "no" asistirán al pleno de la Asamblea del 8M, ni votarán iniciativa alguna en la misma "con todas las consecuencias" ni delegarán el voto, "para que se visibilice la necesidad de que las mujeres estén en la calle apoyando a los movimientos feministas".