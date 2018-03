Monago afirma que problemas de Extremadura "se multiplican" por incumplimientos de Vara

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que los problemas de la región "se multiplican más que los gansos de Badajoz" por los incumplimientos sistemáticos del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Monago ha señalado que "llevamos tres años liderando el desempleo en España y creciendo por debajo de la media nacional" mientras que los problemas "están por resolver" recordando que los socialistas "prometieron todo ante notario" pero, no han cumplido nada por lo que ha exigido a Fernández Vara "que espabile" y ha criticado que hay "muchos silencios cómplices" de gente "que ve que no se hace nada y no levanta la voz".

De este modo, se ha manifestado, antes de participar en la clausura de la convención del PP de Cáceres, con la presencia de más de 400 militantes del Partido Popular y que lleva por lema "Hechos, no palabras" y ha afirmado que, tras tres años de legislatura, los ciudadanos lo que quieren "son hechos" y no promesas como las que hizo Fernández Vara ante notario, con las que "se cobró el voto de los ciudadanos" y cuya ejecución "ha aplazado a lo largo del tiempo".

Ante esos incumplimientos, el presidente del PP ha destacado que "las únicas actuaciones importantes en nuestra comunidad son del Gobierno de España" a pesar de que se le "critica permanentemente".

También, ha asegurado que sólo en el año 2017 se han invertido casi 200 millones de euros en alta velocidad en Extremadura mientras que durante los ocho años de gobierno de Rodríguez Zapatero, que coincidió con gobiernos socialistas en Extremadura, se invirtieron sólo 400.

El líder del PP también se ha referido a la firma de la OSP para el transporte aéreo que tendrá lugar el próximo lunes, con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la que ha señalado que es "otra gran noticia que permite otra modalidad de interconexión, además de la ferroviaria".

Por tanto, Monago se ha preguntado que "si todo lo tiene que hacer el Gobierno de España, ¿qué estamos conmemorando ahora con el 35 aniversario del Estatuto de Autonomía?". Un marco legal que establece competencias a la Junta de Extremadura pero que "está cerrada" ante las peticiones de los alcaldes, a los que enseña un cartel con un "vuelva usted mañana".