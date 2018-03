Podemos urge a la Junta a ejecutar las medidas de empleo de su acuerdo presupuestario

Ep



El diputado del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea, Daniel Hierro, ha instado a la Junta a que implemente todas las medidas relacionadas con la creación de empleo incluidas en el acuerdo político alcanzado durante las negociaciones que permitieron la aprobación del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma (PGEx) con el fin de "dar la vuelta" a la dinámica que mantiene el mercado laboral extremeño.



Daniel Hierro ha señalado que hasta el momento no ha visto "urgencia" en el Ejecutivo regional por poner en marcha estas medidas, y que así lo va a reclamar en la ronda de contactos que la formación morada ha iniciado con responsables de la Junta para desarrollar dicho acuerdo presupuestario.



Así se ha pronunciado el diputado de Podemos en una comparecencia en Mérida para valorar los datos del paro publicados este viernes por el Ministerio de Empleo, que reflejan un descenso de 1.827 personas en la comunidad, una cifra que ha contextualizado, por un lado, en la emigración, especialmente entre los jóvenes, y, por otro, en la precariedad laboral.



En esta línea, Hierro ha subrayado que salvo en los servicios no se está creando empleo neto en ningún otro sector, por lo que "no hay evolución" en el mercado laboral extremeño, sino que "los fenómenos que siguen marcando el descenso del paro siguen siendo el de la emigración y el de la precariedad", ha señalado en referencia en este caso al alto porcentaje de contratos temporales.



Por otro lado, ha señalado que "el paro en Extremadura sigue teniendo rostro de mujer", teniendo en cuenta que el desempleo femenino se sitúa trece puntos por encima del masculino.



"En Extremadura sigue sin crearse empleo, siguen primando la emigración y la precariedad y las mujeres son las que soportan en mayor medida esta dramática cifra", ha lamentado.