El PP sostiene que el paro desciende en Extremadura por la emigración

La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, María Ángeles Muñoz, ha defendido que los datos del paro registrado el pasado mes de febrero en Extremadura reflejan un descenso debido a la emigración y no a la creación de nuevos puestos de trabajo, al tiempo que ha criticado que éstos son precarios fruto de la política de la Junta de arrojar "pan duro" al mercado laboral, en forma de empleo público.



En concreto, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en febrero en Extremadura en 1.827 personas respecto al mes anterior (-1,59%), con lo que el número total de desempleados se sitúa en la región en 112.939, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



En una comparecencia para valorar estas cifras, Muñoz ha señalado que los datos del paro arrojan dos posibilidades. La primera de ellas la que se atisba desde el punto de vista del "mundo fantasioso" en el que vive la Junta de Extremadura; o bien desde la realidad, que en este caso refleja una comunidad con "una población en fuga" y con unas políticas de empleo que se pueden traducir como "las políticas del pan duro".



Muñoz ha abundado en que las expectativas de empleo de un "extremeño medio" pasan por "empleo público, subsidio, prórroga de subsidio, prórroga de subsidio, renta activa de inserción, empleo público parcial, subsidio parcial... es decir, pan duro", que la Junta arroja al desempleo y que "sacia" el mercado laboral para conseguir que bajen los "malos datos" de la región, pero que "impiden a los extremeños tener unas condiciones de vida dignas y de progreso".



Al respecto, la diputada 'popular' ha explicado que "el paro no baja en Extremadura", sino que "la gente se va". "Los jóvenes se van y los parados se van. Esto viene muy bien a la Junta", en tanto que "cuantos más parados se vayan, más baja el paro".



En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara implementa "políticas destinadas a datos y no a las personas", por lo que "si la gente se va, la tasa de actividad baja".



Según Muñoz, el empleo indefinido ha caído en un 19 por ciento en el último año, porque el empleo público, que es "la base de la política de la Junta de Extremadura, es "en esencia, un empleo temporal". "La realidad del extremeño es que está viviendo de miseria, de saciar la Junta de Extremadura con cuatro migajas que están impidiendo salir adelante y tener progreso, porque importan los datos pero no las personas".



Por otro lado, ha llamado la atención sobre el descenso de la afiliación de mujeres, ante lo cual ha pedido que las trabajadoras estén "en condiciones de reclamar la igualdad salarial mediante el acceso al empleo". Mientras, el empleo masculino "lo hacen precario, subsidiado, parcial y de subsistencia", lo cual ha señalado que es "la política socialista, la política del pan duro".