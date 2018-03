C´s cree que los datos son "insuficientes" para hablar de "recuperación" en Extremadura

La portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Victoria Domínguez, ha señalado que los datos del paro "son insuficientes para Extremadura porque confirman la profunda brecha laboral de género y la precariedad laboral que existe entre Extremadura".

En este sentido, ha destacado el dato de que de los 112.939 prados de febrero, más de 67.000 son mujeres así como los 12.00 jóvenes extremeños que no tienen trabajo.

Para Domínguez, “no cabe duda que el empleo mejora el mes de febrero y que los contratos mayoritariamente son los del sector servicios, algo lógico tras la caída sufrida después de Navidades, lo que nos habla nuevamente de contratos temporales, que no dan estabilidad, ni crean empleo de calidad”.

Junto con ello, ha añadido que "no son los datos que se esperan para una recuperación que no llega, porque vemos que Extremadura va una velocidad muy lenta, no solo en el tema del empleo sino en las inversiones o las infraestructuras e inversiones”.

Adema´s, ha pedido a la Junta que ponga en marcha todas las medidas precisas, "especialmente dirigidas a la mujer y a los jóvenes", y ha criticado que rechazara en la Asamblea de Extremadura, la puesta en marcha del cheque formación dirigido a mejorar la formación profesional de los desempleados para favorecer el acceso al mercado laboral.