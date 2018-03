El nuevo tren Talgo inicia puntual su recorrido desde Badajoz con destino a Madrid

Ep



El nuevo tren Talgo ha iniciado este jueves, 1 de marzo, de forma puntual su recorrido por las vías extremeñas desde Badajoz, con destino a Madrid, tras hacer parada en diversas localidades extremeñas, como Mérida o Cáceres.



A las 7,17 horas de este jueves ha partido puntual desde la estación de Badajoz este nuevo tren Talgo, que tiene previsto llegar a la estación de Atocha de Madrid a las 12,26 horas.



Un nuevo tren que ha comenzado a recorrer las vías extremeñas con gran expectación de medios de comunicación y de pasajeros, ya que según los datos aportados por Renfe, hasta el momento se han vendido unos 2.000 billetes para viajar en este nuevo servicio ferroviario.



Hasta la estación de tren de Badajoz se ha acercado la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, a la hora de salida de este primer tren, por lo que ha querido felicitar al Gobierno de España y a Mariano Rajoy "por cumplir la promesa que se hizó en el anterior trimestre, diciendo que el 1 de marzo pondría un Talgo que se quitó en su momento hace siete años por el presidente Zapatero".



De esta forma, el Gobierno "le ha devuelto a los extremeños lo que ya teníamos y lo que nunca nos tenían que haber quitado", ha destacado Cristina Herrera, quien ha señalado que este nuevo tren "es una forma, antes del AVE, que será en breve tiempo, para que los extremeños puedan ir a Madrid más cómodos" así como "ahorrarse un poco de tiempo" en el viaje.



Según ha recordado Herrera, este nuevo tren realizará el recorrido a Madrid en 5,09 horas desde Badajoz, en 4 horas y 23 minutos desde Mérida, y en 3 horas y 21 minutos desde Cáceres, de una forma "más cómoda" ya que cuenta con servicio de "cafetería, mesitas para poder trabajar, audiovisuales o televisión", ha explicado.



Se trata de "una forma más cómoda de viajar, y de iniciar las comunicaciones que nos quitaron en su momento, y creo que es bueno para todos", ha aseverado la delegada del Gobierno en Extremadura.



Por este motivo, la delegada del Gobierno ha querido felicitar a todos los extremeños porque la puesta en marcha de este Talgo es "un pasito más, por supuesto, esto no es todo", ya que según ha avanzado, "se sigue trabajando para que el AVE cuantno antes llegue en punto y forma".



Herrera ha explicado que en las reuniones que se han celebrado en los últimos meses del Pacto por el Ferrocarril "hasta ahora no hay ninguna queja", ya que según ha dicho, "se están cumpliendo y se están ejecutando todos los proyectos tal y como estaban proyectados", por lo que "no hay ninguna demora en ninguno de ellos".



PRIMEROS VIAJEROS DEL TALGO



Así, algunos de los pasajeros que viajaban en este nuevo tren, en el que, en declaracioones a Europa Press Televisión, han asegurado que el motivo principal por el que han cogido este tren ha sido porque el horario es el que les venía "bien" e incluso alguno ha confesado desconocer que se trataba del viaje inaugural de este nuevo servicio.



Por el contrario, entre los viajeros también se encontraba un hombre que ha asegurado que ha cogido este tren "por afición" y sin tener necesidad de viajar hasta Madrid, pero ya que se trata del "primer Talgo" que renuevan tras años "suspendido", quería hacer el viaje "solamente por placer", ha manifestado.



Además, sobre el Talgo ha destacado que "no se puede comparar" con otros trenes convencionales "por un montón de cosas" y ha lamentado que no sabe "cómo lo cambiaron y cómo lo quitaron" en Extremadura, algo que, a su juicio, "fue un paso atrás" en las comunicaciones ferroviarias.



En cuanto a la situación del tren en la región, este pasajero ha lamentado que el ferrocarril "tiene muy mala prensa" porque "nunca ha funcionado como debía" y "las vías tienen tramos que están desastrosos y eso ha quitado mucha fama al tren", ha apuntado. "Esperemos que ahora se restablezca", ha deseado.



Cabe destacar que este nuevo Talgo que este jueves ha comenzado a recorrir las vías extremeñas cuenta con una clase Turista y otra Preferente, es un tren más amplio y espacioso y asientos más anchos que en los trenes convencionales.



Además, cuenta con un vagón cafetería y servicio de audio y vídeo así como enchufes para cargar dispositivos.



NUEVE TRENES DIARIOS



La oferta actual Madrid-Extremadura continúa siendo de nueve trenes diarios, cuatro circulaciones por sentido a Cáceres, tres a Mérida y dos a Badajoz.



Así, las nuevas circulaciones de Larga Distancia sustituyen, con las mismas paradas y tiempo de viaje, a dos de los anteriores servicios de Media Distancia con salida de Badajoz a las 7,17 de la mañana y de Chamartín a las 16,04 de la tarde (de Madrid Atocha Cercanías a las 16.23 horas). Cabe destacar que este Talgo no realiza parada en Plasencia.



Por ello, Renfe incorpora tarifas de Media Distancia en este servicio Talgo para los trayectos que se realicen en el interior de la Comunidad de Extremadura. El viajero dispone así de dos alternativas al desplazarse entre ciudades extremeñas, elegir la tarifa de Media Distancia o hacerlo con las propias de los servicios comerciales como corresponde a este nuevo servicio Talgo.



Además, Renfe pone a la venta los billetes del Talgo, con 60 días de antelación. Al tratarse de un tren de Larga Distancia los viajeros tienen acceso a tarifas más flexibles, propias de los servicios comerciales de Renfe, que permiten descuentos promocionales de hasta el 70 por ciento sobre la tarifa base del billete.



De este modo, cuanta mayor es la anticipación en la compra del billete respecto a la fecha del viaje, mayores son las opciones de encontrar tarifas promocionales, ya que Renfe pone a la venta los billetes Larga Distancia con precios dinámicos, en función de la demanda de los viajeros.



El descuento que puede lograrse, en función del momento de la compra, puede ser de hasta el 70 por ciento para los 'Billetes Promo' (con limitación de elección de asiento, cambio o anulación) y de hasta el 65% para los 'Billetes Promo+.



Los billetes de Larga Distancia, además, incluyen el 'Combinado Cercanías' válido también para viajar en el núcleo de Cercanías de Madrid.