Asaja critica que afectados por sequía aún no pueden pedir créditos

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha criticado que las ayudas en forma de créditos prometidas por la Junta de Extremadura para paliar la sequía no están a día de hoy a disposición de los agricultores y ganaderos afectados pese a los "reiterados anuncios a bombo y platillo".



García Blanco recuerda que estas ayudas fueron presentadas "en varias ocasiones" a los medios de comunicación por parte de la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, e incluso aprobadas en Consejo de Gobierno el pasado 14 de febrero, pero "nunca han llegado" a publicarse en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).



En nota de prensa, señala que "a lo mejor es que resulta que la Junta está esperando a que lleguen las tan deseadas lluvias, que se anuncian para esta semana, y las retiran para ahorrarse el dinero que cuestan los créditos de la sequía y que han comenzado a recaudar a través de una tasa a los ganaderos de vacuno por expedición de documentos".



Asimismo, señala que los agricultores y ganaderos extremeños están "cansados de falsas promesas mientras su ganado no tiene ya pienso alguno qué comer en el campo debido a la falta de liquidez que padecen".



Por otro lado, la organización agraria subraya que la gestión a la hora de poder solicitar la PAC por parte de los agricultores y ganaderos extremeños, cuyo plazo oficial se abrió el pasado 1 de febrero y finaliza el 30 de abril, está siendo "un auténtico caos".



De momento, de las 56.000 solicitudes previstas el viernes "sólo se tenían registradas 375", según las cifras que maneja Asaja Extremadura, que explica que "un año más", el problema se encuentra en que los registros telemáticos están "fallando", así como que la "falta de previsión es enorme", de tal forma que los interesados se están encontrando con "enormes dificultades" para realizar las solicitudes, lamentando que "luego llegarán las prisas, los errores y el tener que solicitar la prórroga de los plazos".



Al respecto, reparte la culpa entre la consejera del ramo, Begoña García Bernal, y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a quien "año tras año" reclaman "un servicio informático propio para la Consejería de Agricultura y lo sigue negando".



Por su parte, Begoña García, a quien define como "aspirante a presidenta de Renfe y consejera de aviones, ferias, mercados y mercadillos", lamenta que se le haya "pegado la lentitud de los trenes extremeños también para publicar los decretos de la sequía y arreglar los problemas informáticos de la PAC".



En este sentido, Asaja Extremadura reitera "una vez más", como lo ha hecho durante toda la legislatura, que la consejera debería dedicarse "en exclusiva" al sector agrario, "tan importante en Extremadura, y no contar con tantas competencias que conlleva a problemas como estos por tener desatendido los problemas del campo extremeño".



Por ello, solicitan a Fernández Vara que "nombre en Comisión de Servicio" a Juan María Vázquez con competencias en el sector agrario, hasta que "arregle estos dos desaguisados", y "deje como consejera del Tren, ferias, mercados y mercadillos" a Begoña García, "que es con lo que realmente disfruta".