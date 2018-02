La edad media de los habitantes de Extremadura se sitúa en 43,8 años

Ep

La edad media de los habitantes de Extremadura en 2017 fue de 43,8 años, tres décimas más que el año anterior, situándose así por encima de la media nacional, que fue de 42,9 años.



De esta forma, los municipios con las edades medias más bajas fueron Talayuela (38,3 años) en la provincia de Cáceres, y Almendralejo (40,1 años) en la de Badajoz, mientras que los más envejecidos por provincias fueron Campillo de Deleitosa (67,2 años) en Cáceres, y Orellana de la Sierra (57 años) en Badajoz.





Por otro lado, tomando como referencia el índice de maternidad, se observa que en el 67 por ciento de los municipios de Extremadura hay entre 10 y 20 niños de edades comprendidas entre los 0 y 4 años de edad por cada 100 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años).



Existen ocho municipios sin niños menores de 4 años, que son Capilla, Campillo de Deleitosa, Cachorrilla, Descargamaría, El Carrascalejo, Ruanes, Pedroso de Acim y Santa Marta de Magasca, mientras que en cuatro municipios hay 32 o más niños de menos de 4 años por cada 100 mujeres en edad fértil, que son Rena, Pescueza, Risco y Jarilla.



En declaraciones a Europa Press Televisión, el alcalde de Ruanes, José Rodríguez, ha evidenciado que "uno de los problemas que tiene Extremadura es el despoblamiento" y ha puesto como ejemplo que Ruanes tiene 68 habitantes "y un par de niños o tres". "Y no hay bodas, y si no hay bodas no hay niños y si no hay niños hay despoblamiento", ha apuntado.



Rodríguez ha resaltado que "lo principal" para atajar esta situación es "traer inversores al pueblo" para que produzcan empleos "indefinidos". "Creo que una de las funciones principales de cada alcalde es traer toda la inversión que pueda a los pueblos para sostenernos precisamente", ha destacado.



Una medida en la que ha coincidido el secretario general de Economía y Comercio de la Junta y director del Instituto de Estadística de Extremadura, Antonio Ruiz, quien ha indicado que "la solución" al despoblamiento y el envejecimiento de la población "viene por grandes empresas" así como Pymes.



Ruiz ha puesto en valor también la innovación y la internacionalización ya que, ha dicho, "se puede vender al mundo desde cualquier parte de Extremadura", y ha resaltado la "calidad" que tiene la región que "cada vez se está detectando más".



DISPERSIÓN GEOGRÁFICA



Asimismo, el secretario general de Economía ha subrayado que en los datos de edad media citados anteriormente "hay una característica" que afecta "no sólo" a la región sino también a nivel nacional y europeo y que es la baja natalidad y la tasa de envejecimiento. "Cada vez somos más longevos y cada vez las familias tienen menos hijos", ha indicado.



A ello, Ruiz ha asegurado que en la región se "une" otro factor como es la dispersión geográfica ya que el 90,5 por ciento de las poblaciones tienen menos de 5.000 habitantes y el 55 por ciento tienen menos de 1.000 habitantes, ha remarcado.



De igual modo, ha puesto de manifiesto que en las poblaciones grandes la media de edad baja mientras que en las localidades pequeñas la media sube; aunque ha puesto en valor que "hay excepciones" como es el caso de Talayuela "donde tiene mucho peso la población inmigrante", ha matizado.



En cuanto a las medidas para paliar esta situación de despoblación y envejecimiento, Antonio Ruiz ha destacado las políticas de la Junta "orientadas a facilitar el desarrollo y un proyecto de vida en las zonas rurales", también ha apuntado la necesidad de "atracción de grandes inversiones" y "ayudar a los pequeños autónomos que son la población empresarial que está repartida en zonas rurales", ha dicho.



Ruiz también ha señalado que hay que "incentivar el tema de natalidad", pero ha evidenciado que las personas "no van a tener más hijos" si no se da una "circunstancia vital" que es tener "un empleo de calidad".