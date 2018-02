UPA exige a Gobierno legislación nacional contra tuberculosis bovina

Ep

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha pedido al Gobierno central y a la Junta de Extremadura "con urgencia nuevas" medidas para solucionar el "grave problema" de la tuberculosis bovina y caprina, así como una legislación nacional "para que todas las comunidades autónomas "hagan lo mismo" en este sentido.

Así lo ha expresado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, durante su comparecencia este viernes ante la Comisión parlamentaria de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Asamblea de Extremadura, en la que ha trasladado que el "problema" de la tuberculosis en la región es "importante, grave" y que, además, "se ha agravado con la sequía".

En su intervención, Ignacio Huertas ha explicado que la sequía ha hecho que la erradicación del virus de la tuberculosis bovina y caprina se haya ralentizado, así como las soluciones a este problema, tras lo que ha sostenido que "tras cuatro años luchando" la tendencia "se ha invertido" y se está reduciendo el número de explotaciones que sufren la tuberculosis, aunque "todavía hay muchas que siguen sufriendo".

No obstante, el secretario general de la organización agraria UPA-UCE Extremadura ha señalado que el horizonte es "complicado y no se va a lograr de un día para otro" porque la tuberculosis "no es fácil de erradicar" y existen unos protocolos marcados por la Unión Europea que "son muy difíciles de romper", tras lo que ha considerado que para solucionar la situación "debe haber un frente unido y tener claro los objetivos frente a esta enfermedad".

Por ello, Huertas ha manifestado que "sigue pendiente" una legislación nacional que "obligue al resto de comunidades autónomas a hacer lo mismo" y tomas decisiones "similares" a lo que se está haciendo desde Extremadura ya que sino esto "no servirá de nada".

Por otro lado, ha destacado el trabajo realizado en la Mesa de la Tuberculosis ya que, bajo su opinión, se ha conseguido crear un foro de debate entre la Administración nacional y la regional y se han aprobado medidas "positivas" como la flexibilización de los movimientos de animales para las explotaciones que sufren la tuberculosis, por lo que ha destacado tanto la Junta como el Ministerio de Agricultura "han luchado mucho" en este sentido.

MEDIDAS "INSUFICIENTES"

Para el dirigente agrario, las Administraciones competentes han comenzado a "dar pasos para controlar este tema" como el reconocimiento de que la fauna salvaje es "un vector muy importante en la propagación de la enfermedad", aunque son "insuficientes" por la dimensión del problema.

Por este motivo, es "fundamental" que se pongan en marcha "cuanto antes" los Planes Comarcales en los que se establece la necesidad de fijar un censo ganadero de la fauna salvaje con el que se pueda conocer y controlar el número de animales existentes y que "el contagio no sea un problema mucho mayor".

También ha valorado otras medidas de apoyo al sector como préstamos, ayudas para cebaderos, ayudas a la reposición del ganado o la revisión de la baremación de los animales sacrificados o la modificación de las indemnizaciones a los ganaderos por animales sacrificados.

Sin embargo, ha continuado, "por la dureza y dificultad de erradicar" la tuberculosis son medidas "insuficientes", por lo que ha pedido al Gobierno central "con urgencia nuevas ayudas y medidas" que compensen la situación que están viviendo los ganaderos extremeños como que en los montes públicos se realicen descates "por parte de las administraciones".

Además, Ignacio Huertas ha planteado que las explotaciones de vacuno que son "indemnes históricamente" no deberían estar obligadas a hacer dos saneamientos al año "como se les está obligando" porque es "un problema desde el punto de vista de costes, de manejo y del bienestar animal".

Así, ha reclamado al Ministerio de Agricultura un incremento de los apoyos y ayudas para los ganaderos de la región porque la situación es "bastante complicada", tras lo que ha considerado que todas las indemnizaciones deberían de ser del 100 por ciento y "no del 85 como establece la modificación" del Gobierno central.

"AYUDA AL LUCRO CESANTE"

En este sentido, Huertas ha exigido también una "ayuda al lucro cesante" para las explotaciones "llevan año tras año" dando positivo en las pruebas de tuberculosis "para que puedan salir adelante" ya que "no puede ser" que el ganadero perciba "solo una parte del valor del animal", puesto que "está perdiendo mucho dinero porque no está produciendo y tiene que vivir de algo", ha defendido.

Por otra parte, el secretario de UPA-UCE Extremadura ha considerado "fundamental" que se invierta en investigar sobre esta enfermedad y se hagan convenios de colaboración en este sentido con la Universidad de Extremadura (UEx) "para buscar soluciones reales".

Por otro lado, Ignacio Huertas ha considerado que la nueva medida de garantías en la prueba de la tuberculosis establecida por la Junta, en la que se recoge que debe haber un segundo veterinario para verificar la validez de la prueba, puede ser "interesante y efectiva", aunque ha defendido que "hay que modificar el borrador" y que los costes del "veterinario árbitro" los cubra la Administración y no los ganaderos.

Finalmente, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado 'popular' Francisco Ramírez sobre un contra análisis, el secretario general de UPA-UCE Extremadura ha manifestado que el "problema" de esta medida es que la explotación debe repetir el saneamiento dentro de un plazo de dos meses, lo cual, bajo su opinión, "reduce la efectividad" de la prueba.

"Si hay un animal enfermo a los dos meses va a volver salir que hay animales enfermos y va a reducir la efectividad. Ojalá que pudiera hacerse otra prueba paralela a esta, pero en diferentes tiempos", ha reiterado, tras lo que ha sostenido que le gustaría que las pruebas se realizasen con las "máximas garantías posibles" y que los ganaderos estuvieran "convencidos que las pruebas dan los resultados que tienen que dar", ha concluido.