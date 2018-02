Los sindicatos llaman a la participación masiva en huelga 8 de marzo

Ep



Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) de Extremadura han invitado a toda la ciudadanía extremeña a participar en huelga general convocada para el próximo 8 de marzo, con el objetivo de que sea una protesta "masiva".



De esta forma se han manifestado las secretarias generales de CCOO y UGT Extremadura, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, en declaraciones a los medios de comunicación antes de registrar, este jueves en la Junta de Extremadura, la convocatoria de huelga que tendrá lugar el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.



Así, esta reivindicación convocada por los sindicatos mayoritarios consistirá en una jornada de huelga general de 11,30 a 13,30 horas y de 16,00 a 18,00 horas, así como las dos primeras horas del turno nocturno.



En su intervención, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha resaltado que desde el sindicato trabajan para que la "igualdad salarial sea una realidad", ya que, en Extremadura, en concreto, hay "una diferencia real de 4.500 euros al año entre trabajadores y trabajadoras".



Además, a esta "realidad triste y vergonzosa" de diferencias salariales se suma, ha añadido Chacón, que "los salarios más bajos de España están en Extremadura", por lo que hay reivindicar doblemente esta igualdad salarial.



Otro de los motivos para esta convocatoria, ha señalado la dirigente regional de CCOO, son "las dificultades de acceso al empleo", ya que en estos momentos el "30 por ciento de la tasa de paro" y el "77,5 por ciento de los contratos a tiempo parcial" lo ocupan las mujeres", lo cual implica, ha considerado, "precariedad".



A esta situación hay que añadir la situación "insostenible" de la violencia de género, ha señalado Encharca Chacón, el sindicato ve "necesario" que estas reivindicaciones se vuelquen de manera "muy visible" el 8 de marzo



Por todo ello, Encarna Chacón ha invitado a toda la ciudadanía a participar en la jornada de huelga convocada para el día 8 de marzo de una manera "masiva", porque es el momento, ha aseverado, de que "los hombres y las mujeres griten basta ya".



Por último, la secretaria general de CCOO, Encarna Chacón, ha lamentado que el Gobierno central tiene "muchas responsabilidades" de lo que ocurre en el mundo social y laboral de las mujeres en el país, por lo que el sindicato le exige que "no se pongan de espaldas a una realidad" que la ciudadanía sufre en estos momentos.



Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha resaltado que esta huelga se realiza en una fecha "histórica e importante" como es el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, al mismo tiempo que ha recalcado que es "tanto para trabajadores y trabajadoras".



En este sentido, Patrocinio Sánchez ha subrayado que UGT Extremadura es "un sindicato feminista" pero que entienden, ha dicho, que "una huelga sólo de mujeres no tiene sentido si no acompañan los hombres" porque en temas como la "brecha salarial", la violencia de género y la igualdad "es importante que estar unidos" y "pelear conjuntamente".



Así, ha destacado que esta huelga es "por la brecha salarial, por evitar la violencia de género que también es muy importante, para la igualdad real en todos los aspectos, y fundamentalmente para que las mujeres y los hombres como ciudadanos y ciudadanas tengan los mismos derechos".



Y es que, según la secretaria general de UGT Extremadura, la "brecha salarial cada vez es más grande entre hombres y mujeres", en concreto, en la comunidad autónoma de Extremadura, ha indicado, "las mujeres tienen que trabajar 75 días más que un hombre para poder cobrar lo mismo".



La dirigente de UGT también ha recordado que los sindicatos han tenido una ronda de reuniones con los partidos políticos de la región que apoyan esta huelga, en este caso Podemos y el PSOE, y con la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, a quien han expresado "su malestar", ha dicho, de que el pleno del próximo 8 de marzo "no pare" cuando en otras comunidades "ha habido acuerdo".



De esta forma, Sánchez ha hecho un llamamiento a participar en la huelga del 8 de marzo "masivamente" a todos los trabajadores de la administración pública y de toda la empresa privada, así como a "mujeres y hombres" que no trabajen en estos momentos para que apoyen esta huelga.