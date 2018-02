El Plan de Empleo Joven de Extremadura contará con 20 millones euros

Rd/Ep

De esta forma, lo ha anunciado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura, añadiendoque se amplía por la “buena aceptación de las acciones del plan” y ha dejado claro que “en la medida en que nos den más fondos, si hay demanda, la vamos a ir cubriendo”.

En este punto, la consejera ha lamentado que el Gobierno Central haya desoído las demandas de Extremadura para que el Estado se comprometiera con esta región y con sus jóvenes e invirtiera en este plan el doble de la cantidad que invierte la Junta de Extremadura.

Según Gutiérrez, “lo pedí en esta Asamblea y también lo hemos pedido formalmente tanto al secretario de Estado como a la propia ministra. Y no renunciamos a seguir reclamándolo. El Ministerio tiene fondos, tanto propios como de Garantía Juvenil, que no es capaz de gastarse porque no tiene ideas”.

Además, Esther Gutiérrez ha repasado algunas de las nuevas líneas del Plan de Empleo Joven que saldrán próximamente, como la convocatoria del Programa de Empleo de Alta Especialización, que prevé contratar a 70 tecnólogos en empresas y centros tecnológicos de la región, o un programa de proyectos innovadores locales, que se hará conjuntamente con las dos diputaciones provinciales, entre otras acciones.

Sobre el Plan de Empleo Joven, la consejera ha recordado que lucha contra la precariedad laboral, al fomentar salarios dignos; contra la temporalidad, al fomentar el contrato indefinido; contra la fuga de talentos, al fomentar la contratación de perfiles innovadores, investigadores y tecnólogos; y contra la falta de preparación y capacitación, con líneas específicas para reforzar estos aspectos.

UN TERCIO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO, DESTINADAS A LOS JÓVENES

Por otra parte, Gutiérrez ha destacado que la Consejería de Educación y Empleo dedica a los jóvenes aproximadamente un tercio de todas las políticas activas de empleo que pone en marcha, como el Plan de Empleo Experiencia, el programa de Ayudas al Autoempleo, las ayudas a fomentar la contratación indefinida o el empleo subvencionado en empresas de economía social.

En estas políticas, han participado más de 17.000 jóvenes, con una financiación de 109 millones de euros, en lo que llevamos de legislatura. “Un 20 por ciento más de jóvenes que en toda la legislatura anterior y un 15 por ciento más de inversión. Las políticas de la Junta están rindiendo más y mejor que en la legislatura anterior. Si tuviéramos más fondos y más flexibilidad, los resultados serían mejores”, ha señalado Esther Gutiérrez.

En su comparecencia, la titular de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura ha destacado que, durante el año 2017, tanto la EPA como el paro registrado y la Seguridad Social “coinciden en señalar un descenso del desempleo entre los jóvenes extremeños, un incremento de la contratación y de la afiliación y un descenso de la tasa de abandono escolar”.

La EPA refleja que, en 2017, el paro entre los menores de 30 años se redujo en 4.561 personas, por lo que la tasa de desempleo joven se ha reducido en 2,2 puntos, aunque aún es del 42,36 por ciento, “la más alta del país”, ha lamentado Gutiérrez.

La consejera ha concluido que “podemos interpretar que 2017 ha sido un año positivo, aunque por debajo de los datos para el conjunto de la población” y ha reconocido que aún quedan muchos aspectos que mejorar. En este sentido, ha señalado como responsable de los principales problemas que acechan a los jóvenes a la Reforma Laboral.

Por ello, Esther Gutiérrez ha señalado la necesidad de que España impulse un gran Pacto de Estado por el empleo joven: “Yo creo que hay que señalar al Gobierno Central, claro que sí. Porque Extremadura no puede hacer una reforma laboral en esta cámara, ni puede evitar por sí sola que se den pasos para liberar los servicios públicos de base”, ha manifestado.

Gutiérrez ha reconocido que en esta legislatura el saldo migratorio es de 3.150 jóvenes menos en nuestra región, tal y como señala la fuente oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE); matizando que “3.000 de ellos han emigrado a otras comunidades autónomas. Un tercio de ellos a Madrid, como un tercio de los jóvenes manchegos, o como un tercio de los jóvenes de Castilla y León”, ha matizado la consejera.

La consejera también ha reconocido que se ha reducido la población activa en Extremadura entre los jóvenes: “las medias anuales de la EPA nos dejan claro que, en 2017, hay 4.128 activos menos que en 2016”. Esta cifra es coincidente con la bajada de la natalidad que se ha producido en Extremadura en los últimos años.

Así, entre los años 1987 y 2001, y según datos del INE, en nuestra región se han producido 4.165 nacimientos menos, que son los jóvenes que el año pasado habrían copado la franja de edad entre los 16 y los 30 años y, por tanto, habrían entrado a computar como población activa.

“No han nacido. No se fueron, es que no han nacido. No han podido entrar en el sistema, simplemente”, ha resaltado Esther Gutiérrez quien, a la vez, ha dejado claro que el objetivo de la Junta de Extremadura “es que ningún joven se vaya de nuestra tierra porque nos preocupan. Que los jóvenes de nuestra tierra tengan oportunidad de trabajar y desarrollarse profesionalmente en Extremadura: ése es el objetivo. Y, aunque hayamos andado la mitad del camino y se vayan la mitad de jóvenes, no nos conformamos”.

En este sentido, Esther Gutiérrez ha pedido rigor en el uso de los datos mientras ha asegurado que esta pérdida de población joven es “un problema generalizado en toda España”.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de intervención de los grupos, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha considerado "chocante" la diferencia de criterios de la Junta y la percepción de la sociedad en materia de empleo juvenil, además de criticar que, a pesar de la valoración de la Junta, no se ha revertido la tendencia del paro juvenil, ni la precariedad o la emigración de este colectivo.



Asimismo, Hierro ha indicado que, en su opinión, los objetivos del Plan de Empleo Juvenil no debería ser tanto subir un escalón en la formación de los jóvenes sino terminar con el paro y la precariedad, además de indicar que la tasa de paro juvenil está prácticamente en las mismas cifras desde que empezó la legislatura.



Además, el diputado autonómico ha dicho también que hay que distinguir entre la creación neta de empleo y la pérdida de población activa y ha considerado que el balance, una vez que se observan los datos, es "negativo", por lo que ha indicado que, para la próxima ocasión, el "optimismo, ni moderado".



Por parte del PP, la diputada María Ángeles Muñoz ha afeado que el problema del paro juvenil se agudiza en la región porque al frente de la Consejería de Empleo está "Alicia en el país de las maravillas", al tiempo que ha considerado a Gutiérrez como la "máxima responsable" de la "ingente cantidad de jóvenes en el exilio" y de que Extremadura tenga la mayor tasa de paro juvenil.



"Después de esa incompetencia y falta de capacidad demostrada y conocida dentro de Extremadura y fuera de Extremadura, por el bien de los jóvenes exiliados extremeños y de los que están en peligro de ser expulsados en nuestra región por sus políticas de desempleo, por el futuro de estos jóvenes, debería ser de obligada aplicación el artículo 155 de la Constitución a usted y a la materia de su incompetencia", ha aseverado.



Asimismo, ha criticado que Extremadura no solo lidera el paro sino la destrucción de empleo juvenil, por lo que la región se encuentra ante un "drama" en el que la fuga de jóvenes en "abrumadora" y en el que sube el paro en todos los niveles de formación.



Finalmente, el diputado del PSOE Felipe Redondo ha considerado que el paro juvenil es un "grave problema estructural" que debe preocupar y ocupar a los políticos de todo el país, ya que es una situación que no se da solo de Extremadura sino a nivel nacional.



En esta línea, ha recalcado que el paro juvenil es una cuestión que "obsesiona" al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al tiempo que ha asegurado que el PP en la región no puede dar lecciones en este ámbito porque ellos son los "responsables" de las más altas tasas de desempleo juvenil, por lo que está "deslegitimado".



Por ello, ha pedido dar un "margen de confianza" a las políticas desarrolladas por la Junta de Extremadura, además de exigir al PP que reivindique al Gobierno central, junto con el Ejecutivo regional, un plan de empleo extraordinario.