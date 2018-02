Monago critica que Vara "está solo" en la negociación de financiación

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que "los extremeños no podemos pagar el aislamiento de Fernández Vara dentro del PSOE" en materia de financiación autonómica y ha criticado que el presidente de la Junta "está solo en este tema".

Así, Monago se ha referido a la reunión que han mantenido los presidentes de Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón, comunidades con características y necesidades similares a Extremadura y se ha preguntado "dónde estaba" Fernández Vara para no participar de dicho encuentro, que englobaba a presidentes de distinto signo político.

En este sentido, el presidente del PP ha afirmado que Galicia y Castilla y León "no le ponen ningún reparo" a que Extremadura también participe aunque "tendría que hablar con los presidentes socialistas" de Asturias y Aragón, porque "no creo que no le quieran pero la realidad es que no está" señalando que "Susana no le quiere" por su cambio de posición en las primarias del PSOE y con la Comunidad Valenciana "poco tenemos que ver" ya que éstos apuestan por primar el criterio de población.

Así, José Antonio Monago ha señalado que el Partido Popular de Extremadura "va a seguir reivindicando que se tengan en cuenta características propias como el envejecimiento o la dispersión geográfica" y que están provocando que muchos jóvenes se vayan de nuestra comunidad por falta de oportunidades.

Del mismo modo, ha reclamado que se tenga en cuenta el principio constitucional de solidaridad interterritorial y que se busquen alianzas con comunidades que tengan esas necesidades, como las citadas anteriormente.

Por último, ha recordado que el actual modelo de financiación autonómica fue aprobado en 2009 y es el "modelo Zapatero que Fernández Vara firmó con entusiasmo" y en el que "para un elemento importante para Extremadura como es la dispersión se dotó de 100 millones de euros mientras que para políticas lingüísticas fue de 237 millones de euros".

IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA CON EXTREMADURA

Monago también ha puesto en valor la implicación del Gobierno de España con Extremadura a pesar de "la moda de Fernández Vara de llorar por las esquinas y echar la culpa a Madrid" destacando el ahorro en intereses de la deuda que se ha producido en las cuentas públicas extremeñas de 169 millones de euros entre los años 2012 y 2017 aunque, ha lamentado, que no se haya invertido "en que Cáceres tuviera un hospital entero y no un medio hospital".

También ha destacado la ayuda del Ejecutivo central para el pago a proveedores porque "si hoy el presidente de la Junta saca pecho porque se paga a proveedores en 15 días es por los instrumentos del Gobierno de España" que lo han permitido.