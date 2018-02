PSOE: Rajoy no tiene "excusas" para presentar propuesta financiación

Ep

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha incidido en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene ya "excusas" para no presentar una propuesta de financiación a las CCAA, mientras que su homóloga del PP, Cristina Teniente, ha insistido en que el Ejecutivo extremeño debería iniciar la búsqueda de "alianzas" con otros territorios con intereses similares.



A su vez, la diputada de Podemos Jara Romero ha considerado que la Junta de Extremadura "va tarde" en este asunto de la financiación autonómica al no sumarse a otras CCAA que abogan por dar mayor importancia al criterio de la despoblación en el nuevo modelo.



Asimismo, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ha reclamado al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que "se espabile" en esta cuestión, y que reclame la "transparencia", la "equidad" y la "solidaridad" ante otras CCAA para exigir lo que "corresponde" a Extremadura en materia de financiación.



Así, se han referido a la firma este pasado lunes por parte de los presidentes de Castilla y León, Aragón, Asturias y Galicia de una declaración institucional en la que reclaman al Gobierno central "de manera urgente" un nuevo modelo de financiación autonómica basado en el "consenso multilateral".



VALORACIONES



En concreto, Valentín García (PSOE) ha destacado que Extremadura coincide "casi al cien por cien, por no decir al cien por cien" con las citadas comunidades autónomas en sus planteamientos relativos a que los criterios de la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica, ha dicho, sean "mucho más valoradas" en el nuevo sistema de financiación.



Al mismo tiempo, el socialista ha destacado que las cuatro comunidades firmantes de la declaración en cuestión coinciden con Extremadura también en que el Gobierno central "tiene la obligación de presentar una propuesta sobre financiación autonómica", algo para lo que según ha incidido la Administración central sigue "sin excusas".



A su vez, Cristina Teniente (PP) ha considerado que Guillermo Fernández Vara está "en un letargo" y que "parece en un coma inducido" en cuanto a la acción de su ejecutivo de cara a la negociación de la financiación autonómica; y ha insistido en la necesidad a juicio de su partido de que se articulen "alianzas" y "no frentes" con otras CCAA que "defienden lo mismo" que Extremadura.



Así, la 'popular' ha resaltado que el objetivo es que finalmente se incline la "balanza" hacia los "intereses" de Extremadura, algo en lo que a su juicio "no" está trabajando la Junta, toda vez que "no hay un solo paso que permita ver un solo acuerdo y coordinación" con otros territorios con intereses similares a los de la región.



Por su parte, Jara Romero (Podemos) ha incidido en que es "necesario" abrir un debate sobre la financiación autonómica bajo la premisa de que cualquier ciudadano que resida en España pueda contar de forma "garantizada" con los mismos servicios, con independencia del territorio donde se ubique, y a través de criterios de "cooperación".



En este sentido, ha considerado que la Junta de Extremadura "va tarde" y "no se está moviendo" en materia de financiación autonómica, cuando otras CCAA sí que lo están haciendo, ha recordado.



A su vez, María Victoria Domínguez (Cs) rechazado el "frentismo entre CCAA", y ha apostado por el "principio de igualdad" en el nuevo sistema de financiación autonómica, al igual que por el de "equidad" y "solidaridad".



Al respecto, ha pedido a Fernández Vara que "se espabile" en esta temática, puesto que hay regiones con criterios "comunes" que "unen a todos".