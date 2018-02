CSIF reclama el Hospital de Cáceres se abra completo y no por fases

Así lo ha manifestado la portavoz de Sanidad del sindicato, Manuela López Merino, durante su comparecencia en la reunión de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Extremadura que se ha celebrado este lunes.



Según López, "desde CSIF, no podemos estar de acuerdo con la puesta en marcha de un hospital a medias o de medio hospital, por lo que reclamamos la dotación presupuestaria necesaria y un calendario real de apertura de la segunda y tercera fase para que tanto los usuarios como los profesionales sanitarios del nuevo centro sepan a qué atenerse".



En este sentido, CSIF ha destacado que es "muy difícil" alcanzar la eficacia de una prestación sanitaria pública "de calidad", sino no se cuenta con las centrales sindicales para su desarrollo.



Precisamente, en el caso del nuevo hospital cacereño, el sindicato ha criticado que no se les ha facilitado "ningún tipo de información" sobre la forma en la que se va a desarrollar su apertura.



Así, esta "ausencia" de un plan funcional en el que se detalle todo lo referente a la planificación, número de camas y quirófanos y que especialidades y unidades se van a poner en funcionamiento, "no contribuye a la tranquilidad de los trabajadores que van a comenzar aprestar la atención sanitaria en esta primera fase".



Por ello, la portavoz de CSIF ha dejado claro, en su comparecencia, que las aportaciones del sindicato siempre irán encaminadas a que la puesta en funcionamiento del nuevo centro se haga "en beneficio de todos los usuarios y de la mejora y protección de las condiciones laborales de los empleados públicos que trabajen en él".