PSOE: " Cáceres tendrá la última palabra sobre la mina de litio"

El portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, ha mostrado el "total y absoluto respeto" de su partido por los procedimientos administrativos en el proyecto de mina de litio en Cáceres y en el de "cualquier" empresa, y ha recalcado que en todo caso "a última hora" será el consistorio de la capital cacereña el que tendrá "la última palabra" sobre la citada iniciativa industrial.



Tras defender igualmente la "seguridad jurídica" que se debe garantizar, ha dicho, mediante el seguimiento de "todos los procedimientos administrativos" ante "cualquier empresa" que registre un proyecto en "una administración pública", ha criticado también a "algunos" grupos políticos a nivel regional que "antes de que se hayan producido esos procedimientos administrativos están tomando una posición en contra".



De este modo, ha apuntado que "hay que ser paciente, prudente" y que "hay que respetar los trabajos que en estos momentos están realizando los técnicos" para que, una vez que estos últimos elaboren un informe sobre el proyecto en cuestión ya entonces sea "el momento" de posicionarse respecto del mismo. "Pero no antes", ha espetado el portavoz socialista.



En este sentido, en rueda de prensa este lunes en Mérida, Juan Antonio González ha insistido en que en todo caso "si el Ayuntamiento de Cáceres competente en esa materia dicta una resolución para paralizar las actuaciones que se estaban haciendo, a última hora es el competente en materia de Urbanismo para poder autorizar si esa posible mina se podría instalar en ese suelo o no".



Así se ha pronunciado el socialista en alusión a la providencia del Ayuntamiento de Cáceres, firmada este pasado viernes, que ordena la "inmediata" suspensión, paralización y precinto de los trabajos de investigación y sondeos que se están realizando en el entorno de la zona de Valdeflórez, donde se pretende construir una mina de litio a cielo abierto.



"Respetamos la decisión que haya tomado la empresa, respetamos también la decisión que ha tomado también el ayuntamiento", ha espetado González, quien ha recalcado en todo caso que "a última hora la decisión sobre la mina la va a tomar el Ayuntamiento de Cáceres".



Al respecto, ha insistido en que teniendo en cuenta que "el Ayuntamiento de Cáceres a veces da la sensación de que quiere cargar contra la Junta", los ciudadanos deben estar "tranquilos" porque "a última hora será el Ayuntamiento de Cáceres, será la alcaldesa de Cáceres la que tome o la que tenga la última palabra" sobre el proyecto de la mina de litio.



COMITÉ FEDERAL



Por otra parte, González ha anunciado que el próximo sábado, día 24, se reunirá el Comité Regional del PSOE de Extremadura, y ha destacado que dicho órgano "será el que tenga más presencia de militantes que han sido legitimados en las asambleas de las agrupaciones de las diferentes localidades" de la región.



Con ello, según ha incidido, "ya" se está aplicando en Extremadura lo decidido este pasado fin de semana por parte del Comité Federal del PSOE, en el sentido de dar "mayor participación a la militancia" del partido.



De este modo, ha recalcado que el Comité Regional del PSOE extremeño del próximo sábado, que se reunirá "por primera vez" después de las elecciones a secretario regional que ganó Guillermo Fernández Vara "será el que tenga "más presencia de militantes que han sido legitimados en las asambleas de las agrupaciones de las diferentes localidades de Extremadura.



"Este es el Comité Regional que más peso tiene de la militancia a diferencia de los anteriores y eso es ni más ni menos que la aplicación que el pasado sábado se aprobó en Madrid, y es que unos estatutos que dan mayor participación a los militantes en España y por tanto en Extremadura", ha declarado.



DISCRIMINACIÓN HACIA EXTREMADURA



Por otra parte, Juan Antonio González ha criticado la "discriminación" hacia Extremadura que practica a juicio de su partido el Gobierno central, pese a que esta administración debería "velar" por la "solidaridad entre territorios", ha dicho.



Así, ha lamentado que "el Gobierno central no está garantizando la solidaridad entre territorios en este país" porque "en temas como la financiación autonómica" se lleva desde 2014 "sin saber nada sobre un nuevo modelo de financiación autonómica", pese a que es ésta la que "debe garantizar la solidaridad económica entre los territorios".



A su juicio, el Gobierno central "tampoco garantiza que las grandes inversiones en este país sean solidarias" porque mientras se anuncian 2.000 millones de euros de inversión "para el aeropuerto del Prat de Barcelona", y mientras "se acaba de inaugurar el AVE a Castellón", en Extremadura "no" hay "ni un solo metro de línea electrificada".



En este punto, ha preguntado al ministro de Fomento "para cuándo se van a anunciar de verdad las inversiones en infraestructuras" para un tren "digno" en Extremadura.



Con ello, ha criticado que "ahora mismo" las decisiones son "discriminatorios" hacia Extremadura, que sufre "un trato especialmente discriminatorio en el sector agroalimentario".



Como ejemplos, ha dicho que es "discriminatorio" que el Ejecutivo nacional sacara --afirma-- a Extremadura del primer borrador de la Ley de ayudas contra la Sequía; y que "con el cava haya habido una limitación que no permite a Extremadura crecer lo que estaba creciendo"; así como que "de nuevo haya habido una limitación para la plantación de nuevos frutales en Extremadura".



"Un gobierno que discrimina a Extremadura, que es insolidario con esta región" y mientras tanto "el único que se posiciona a favor" de ese gobierno "es el PP de Extremadura, que prefiere defender los intereses de Rajoy a defender los intereses de todos los extremeños y todas las extremeñas", ha desgranado el portavoz socialista.



PGE



Por otra parte, preguntado sobre una posible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, González ha indicado que ello significaría que las partidas par Extremadura "serían prácticamente las mismas" y que, en consecuencia, se volvería a "tener un trato discriminatorio" por parte del Gobierno central hacia la comunidad.



Así, ha exigido al Ejecutivo nacional que presente un borrador de PGE para 2018, porque "ni siquiera" se conocen las "intenciones" del Ejecutivo nacional; y ha contrapuesto la situación de minorías en Extremadura con la existente en la Administración central.



En concreto, ha citado la "paradoja" de que mientras que en Extremadura el PSOE está en minoría y ha sido capaz de "dialogar y sacar unos presupuestos adelantes", a nivel nacional el PP está igualmente en minoría pero "ni tan siquiera" se conoce "el borrador de presupuestos (estatales) para 2018".



Esto, según ha ahondado, está confirmando para el PSOE extremeño que hay "un gobierno que no gobierna" en España. "Hay una inacción por parte del Gobierno de España clamorosa. En el año 2017 han sido poquísimas leyes las que se han aprobado y en este 2018 ni siquiera conocemos el borrador de Presupuestos del Estado", ha señalado.



BRECHA SALARIAL



Finalmente, Juan Antonio González ha mostrado el apoyo del PSOE en Extremadura a la iniciativa parlamentaria que, según ha dicho, su partido va a registrar en el Congreso de los Diputados en materia de igualdad salarial.



Según ha explicado, la propuesta en cuestión "quiere corregir la injustificable brecha salarial que en estos momentos existe en España" y que "es un problema de igualdad y de justicia social".



"Una de las mayores igualdades que pueda haber es que a igual trabajo, igual salario", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que esto es algo que "en estos momentos" en España "no se está cumpliendo", porque "las mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres están cobrando de media un 23 por ciento menos que los hombres", ha lamentado.