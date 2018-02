Monago insta a Vara a buscar soluciones al regadío de Tierra de Barros

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha instado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a "sentarse" con el Gobierno central para "intentar buscar soluciones" al proyecto de regadío en Tierra de Barros, ya que "no pueden ser al final rehenes los agricultores extremeños".



Sobre la decisión del Ministerio de Agricultura de no considerar de interés general este proyecto de regadíos en Tierra de Barros, por lo que no aportaría dinero para su ejecución, ha señalado que algunos políticos "parece que tienen amnesia" pues, este proyecto se prometió en 1999 por el gobierno del socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por lo que "tiempo han tenido los socialista para hacer ese regadío" pues, en muchos de esos años, en España, ha gobernado el PSOE.



A su juicio, el Gobierno de España "tiene que hablar con el Gobierno regional, y el regional con el de España para intentar buscar soluciones a este tema", ya que "no pueden ser al final rehenes los agricultores extremeños".



Monago ha aseverado que no conoce "un Gobierno regional que llore más que éste", para el que "toda la culpa es de Madrid, a pesar de que muchas competencias son del Gobierno regional", ya que "le echan la culpa hasta del tiempo".



"Esto no se arregla ni con llantos, ni con quejíos ni con excusas, ni echando balones fuera", ha aseverado Monago, quien ha considerado que "suena todo esto ya a estrategia electoral" que "a realmente querer impulsar regadíos en la comunidad".



Para el líder del PP, "tiene que haber un Plan B" que el PP no conoce, ya que "la consejera ha dicho que con ayuda o sin ayuda se va a hacer", tras lo que ha recordado que el PP planteó hacerlo con fondos de la Comunidad Autónoma "ya es proyecto regional", pero "aquí todo es una excusa"



"Yo tengo que decir una cosa: ni vamos a ver los regadíos en esta legislatura con Fernández Vara, ni vamos a ver el Hospital Don Benito-Villanueva, ni vamos a ver el hospital entero de Cáceres", ya que según ha dicho, "todo al final tiene un elemento de excusa" y ahora que se va acabando la legislatura, "los ciudadanos quieren realidades, no excusas".



En este sentido, el dirigente del PP extremeño ha considerado que si éste "es un regadío de Extremadura, que riega solo Extremadura, pues tendrá que sentarse si quiere la colaboración del Gobierno de España", para "negociar" sobre la cantidad a poner por el Ejecutivo regional.