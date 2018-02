Extremadura pide a Gobierno saber “si los problemas son sólo nuestros”

El Jefe del Ejecutivo Regional ha cuestionado la posición del Gobierno Central, afirmando que “el ruido no arregla los problemas, lo que hay que decidir si los problemas de Extremadura son solo nuestros o, son también del resto de España”.

A este respecto, Fernández Vara ha cuestionado ¿qué tiene pensado hacer el Gobierno Central por esta tierra?., añadiendo que “es un problema de credibilidad, primero no, luego que por fases si, después que como proyecto de interés general, no se trata de poder, sino de querer, no alcanzo a entender la cerrajón por este proyecto y, si unimos decisiones sensibles como cava o fruta de hueso, los agricultores no lo entienden”.

Además, ha recalcado que se debe aclara, si España son 17 partes, porque si es así todas debemos ser iguales y, por tanto, si no se invierte en Extremadura no invertir en ningún lado, porque parece que la región extremeña siempre es la que recibe los no.

Sobre la viabilidad del proyecto, Fernández Vara ha reiterado que lo es, de hecho, ha matizado que, la Junta ha estado trabajando en un Plan B, hablando con posibles inversores pero, ha recordado que, en dos años habrá elecciones y, puede que cambie le Gobierno, puede que haya un nuevo MInistro de Agricultura, tal vez extremeño o extremeña y, el no de hoy se convierta en un sí, porque “ese es el valor de la política, convertir los No en Si”.