Cs pide tramitar el proyecto de la mina en Cáceres con "seriedad"

El portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, ha exigido que el proyecto de la mina de Cáceres se tramite "con seriedad" y que haya "voluntad" para que los técnicos de la Administración puedan opinar sobre el proyecto.

Según Polo, "queremos que los técnicos sean los que nos digan si es viable o no antes de posicionarnos", añadiendo que "nuestra postura no es ni de sí ni de no, lo que queremos es que se permita la tramitación del proyecto porque eso refleja seriedad y evitar que se ahuyente a posibles inversores".

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos Extremadura ha indicado que durante estos últimos días se ha reunido primero en Madrid con Rafael Monsalve, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas, y Remedios Pérez, ingeniera y miembro de su Junta de Gobierno y el pasado miércoles con los responsables de Tecnología Extremeña del Litio Marco A. Sosa (Valoriza) y Daniel Vals (Plymouth Minerals) para analizar más en profundidad el proyecto de la mina y "que nos dieran una valoración de los posibles impactos o riesgos que pudiera causar".

Además, ha explicado que "con los responsables del proyecto mantuvimos una reunión a petición de Ciudadanos donde pudimos preguntar sobre el proyecto. No fue una reunión en secreto, ni en petit comité, ni nos reunimos con ningún grupo de empresarios de Cáceres como ha asegurado el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, que lo que tiene que hacer es hacer honor a su cargo y dejarse de esas 'monagadas' a la hora de hablar de estas cuestiones tan importantes para la comunidad e informarse".

También, ha matizado que dicha reunión fue "muy productiva y nos reafirma en la posición de seguir con todo el trabajo que supone conocer un proyecto y que este pueda avanzar en todos sus trámites".

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos Extremadura ha señalado que "el litio no es un material tóxico" y que una mina a cielo abierto de litio "produce el mismo polvo que otras canteras que funcionan en Extremadura" al tiempo que ha dejado claro que la mina, más allá de la molestia del polvo "no produce mayor riesgo para la salud".

Junto con ello, ha manifestado que Ciudadanos Extremadura ha solicitado reunión con la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) que, "de momento ha sido denegada, y nos han remitido a la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña con la que Ciudadanos ya se reunió en septiembre-octubre".

A este respecto, ha reiterado que "insistiremos en reunirnos de nuevo con la plataforma porque hoy sí con el proyecto en la mano se puede hablar con más concreción".

Así, el portavoz de Ciudadanos Extremadura ha insistido en que "la postura del partido es que se permita la tramitación de los procedimientos porque eso también refleja seriedad en nuestra administración, hacer lo que están haciendo nuestros políticos o que la alcaldesa de Cáceres acepte la 'monagada' de decir no sin conocer el proyecto ahuyenta la inversión, ahuyenta los posibles proyectos de cambio de modelo en esta tierra y lo consideramos absolutamente equivocado".

FINANCIACIÓN Y REAGADÍOS DE TIERRA DE BARROS

Sobre la financiación de Ciudadanos y si el partido instaba a los cargos públicos a abonar en una cuenta el dinero procedente de la asignación de los grupos municipales, Polo ha señalado que es "absolutamente falso".

"Nuestro partido tiene las cuentas auditadas por el Tribunal de Cuentas quien ha detectado un error contable en cuanto a la fecha en que se contabiliza el ingreso de las subvenciones. Es un error que se subsana", ha señalado.

Además, ha añadido que él como portavoz de Cáceres en el ayuntamiento, forma parte de un grupo institucional "y las cuentas las gestionamos desde el Grupo Municipal", afirmando que, "a mí nunca el partido me ha obligado a utilizar dinero de la cuenta para ninguna cosa".

En cuanto a la negativa del Gobierno Nacional a financiar el proyecto de Tierra de Barros Polo ha señalado que lo ve como "una falta de proyecto de región en todos sus términos".

"Desde Ciudadanos estamos cansados de que se pongan problemas al desarrollo de las inversiones y de los emprendedores en Extremadura. Esto sucedía también con el cava hace unos meses, ahora otro revés. Esta tierra lo que necesita es permitir que los empresarios desarrollen todos los proyectos de la mejor manera posible, permitir que el sector agrario se desarrolle. En lugar de poner trabas hay que poner soluciones", ha reivindicado el portavoz de Ciudadanos Extremadura.

Y, ha concluido que "me gustaría que la Junta no estuviera siempre a remolque de lo que sucede sino que estuviera liderando unas políticas que impidieran que sucediera lo que está sucediendo".